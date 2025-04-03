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Smart Technologies Aquarius AQfone NS серия смартфонов, КПК



03.04.2025 Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта» 1
24.03.2025 В России откроют новый завод по производству ноутбуков и планшетов 1
10.06.2024 «Ред Софт» и «Аквариус» будут разрабатывать совместные ИТ-решения для топливно-энергетического комплекса 1
17.04.2024 Операционная система «Ред ОС М» портирована на мобильные устройства Aquarius 1
02.11.2023 Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews 3
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России 3
23.06.2023 «Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad 1
21.06.2023 В России запустили производство планшетов мощностью в сотни тысяч штук в год 1
31.05.2023 В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре» 1
28.03.2023 Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету 1
13.03.2023 В России начался серийный выпуск КПК на ОС «Аврора» 2
13.03.2023 «Аквариус» запустила серийное производство КПК Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора» 2
11.07.2022 Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского» 1
23.03.2022 Программа бета-тестирования российской ОС «Аврора» расширяется 1
13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 21

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 871 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 281 4
Ростелеком 9836 3
Google LLC 11888 3
Qtech - Кьютэк 176 3
БайтЭрг 58 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
MediaTek - Ralink 531 2
Jolla - Sailfish Holding 82 2
Ред Софт - Red Soft 757 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12994 1
Apple Inc 12208 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 917 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Qualcomm Technologies 1840 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 513 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 67 1
Jabil - Джейбил 29 1
Blackview 18 1
ДОК 834 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
Digma 201 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
Почта России ПАО 2138 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2956 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11883 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4273 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3176 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 168 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6295 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24469 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25740 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12313 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1380 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 618 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21005 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13931 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28364 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4846 4
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9740 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6065 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12740 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8458 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12705 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9442 3
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6090 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2503 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7281 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11774 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7977 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1664 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 71 2
Qtech QMP - серия смартфонов 4 2
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1000 2
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