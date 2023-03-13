«Аквариус» запустила серийное производство КПК Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора»

На производственных площадках «Аквариус» в Твери и Шуе началось серийное производство отечественных КПК в форм-факторе смартфона, работающих под управлением мобильной операционной системы «Аврора». Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы».

К концу 2023 г. производственные мощности компании «Аквариус» позволят производить до 2,5 млн устройств, в том числе КПК Aquarius NS M11 и защищённый КПК Aquarius NS M12. Это обеспечит заказы компаний и организаций, которые переходят на доверенную корпоративную платформу «Аврора». Прежде всего для объектов критической информационной инфраструктуры, объектов энергетики, экстренных служб, МЧС.

В настоящее время с конвейера производителя сходят КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона, а в ближайшее время в серийное производство запустят Aquarius NS M12 – защищенный по стандарту IP68 КПК с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях.

«КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС «Аврора» – безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы.

Также во II квартале 2023 г. будет запущено серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12 с ОС «Аврора». Таким образом, мы будем иметь уже два устройства в форм-факторе смартфона, которые будут доступны с российской мобильной ОС «Аврора», – отметил Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус».

«Старт серийного производство различных вариантов исполнения отечественных мобильных устройств с предустановленной ОС «Аврора» на производственной базе «Аквариус» знаменует собой новый этап на пути удовлетворения растущего спроса российских компаний и органов власти на доверенные отечественные решения и достижение технологического суверенитета России», – отметил генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.