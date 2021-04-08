ФРП предоставил «Милю и Камову» заем на 500 млн руб. для цифровизации производства вертолетной техники

«Фонд развития промышленности» (группа «Вэб.рф») предоставил под банковскую гарантию Новикомбанка заем на 500 млн руб. по программе «Цифровизация промышленности» «Национальному центру вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» («НЦВ Миль и Камов»).

С его помощью холдинг «Вертолеты России» запустит цифровую трансформацию процессов, которая уже на первом этапе позволит снизить сроки разработки конструкторской документации для новых образцов вертолетной техники на 5-10% и сроки технологической подготовки производства – до 20%.

Реализуемая холдингом «Вертолеты России» программа цифровой трансформации процессов проектирования и производства вертолетной техники ставит своей целью за счет масштабного внедрения цифровых технологий в течение семи лет сократить сроки вывода на рынок новых образцов вертолетной техники, добиться увеличения рыночной доли и прибыльности.

Эти планы соответствуют целевым показателям по цифровизации всей вертолетной отрасли России.

Реализация серии проектов программы позволит усовершенствовать применение элементов цифровых двойников изделий для оптимизации конструкции, подготовки производства и эксплуатации вертолетной техники. Привлечение средств ФРП позволит завершить первый этап из этой серии проектов вышеназванной программы.

С использованием средств займа ФРП предприятие «НЦВ Миль и Камов» – головное конструкторское бюро холдинга «Вертолеты России» – проведет глубокую модернизацию автоматизированных рабочих мест конструкторско-технологического персонала предприятия, а также всей ИТ-инфраструктуры для обеспечения внедрения системы управления жизненным циклом изделия (PLM), использования новейших инструментов инженерного анализа, системного и 3D-проектирования.

По итогам реализации данных работ ожидается существенное увеличение производительности труда конструкторов и технологов, повышение качества конструкторской и технологической документации, надежности критической информационной инфраструктуры и снижение рисков потерь данных.

Цифровая трансформация процессов позволит снизить сроки разработки конструкторской документации для новых образцов вертолетной техники на 5-10%, сроки технологической подготовки производства – до 20%.

Заем ФРП предоставлен на пять лет под 1% годовых. За счет банковской гарантии на сумму 602,5 млн руб., предоставленной Новикомбанком, предприятию удалось привлечь финансирование по минимальной ставке.