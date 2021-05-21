«Ред софт» разместила второй выпуск облигаций

Стартовало размещение второго выпуска биржевых облигаций «Ред софт» в рамках второй программы биржевых облигаций. Выпуск номинальной стоимостью 100 млн руб. был полностью размещен за один день.

Ценные бумаги будут обращаться на Московской бирже в течение трех лет и будут погашены 16 мая 2024 г.

Инвесторы имеют возможность получать купонный доход по каждой биржевой облигации в размере 11% годовых, при этом купонный доход выплачивается ежеквартально.

«Результат размещения говорит о высоком доверии к «Ред софт» на рынке капитала. Как эмитент мы продолжим добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. Будем и дальше укреплять репутацию надежного партнера, улучшая качество предоставляемых продуктов и услуг. Благодарим компанию ИК «Риком-траст», организатора и андеррайтера выпуска, за профессиональную работу», – сказал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт».