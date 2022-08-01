Пользователей сервисов по поиску авиа- и ж/д билетов стало в 1,5 раза больше: исследование Yota

Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал трафик клиентов на сервисы для покупки авиа- и ж/д билетов с 3 января по 24 июля 2022 г. Спойлер: Aviasales прибавил почти 7% в доле пользователей с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В подборку для аналитики вошли 15 сервисов, наиболее популярных у клиентов Yota: Tutu.ru, Aviasales, ОАО «РЖД», S7 Airlines, «Победа», «Аэрофлот», Skyscanner, «ЖД-билеты», «Купибилет», «Уральские авиалинии», UniTicket.ru, Авиакомпания «Россия», Anywayanyday, «Гранд сервис экспресс» и Momondo.

Первый заметный прирост количества пользователей всех сервисов произошел с 28 февраля 2022 г. по 6 марта 2022 г. Таким образом, начиная с марта количество их посетителей постепенно увеличивалось. За неделю с 18 по 24 июля 2022 г.этот показатель был в 1,5 раза больше, чем за первую неделю января 2022 г.

Объем трафика на сервисы также постепенно рос. Так, первый его пик случился на неделе с 7 по 13 февраля 2022 г., вероятно, в преддверии Дня всех влюбленных. Затем трафик, как и количество пользователей, показали прирост с 28 февраля по 6 марта 2022 г. — в период гендерных праздников. Значительный пик также отмечается в период с 4 по 10 апреля 2022 г.: за это время клиенты Yota потратили на сервисы для поиска авиа- и ж/д билетов в 1,5 раза больше трафика, чем всего неделей ранее. Небольшое повышение объемов зафиксировано на майских праздниках, следующий существенный прирост случился с 6 по 12 июня 2022 г. А за период с 4 по 10 июля 2022 г. на сервисы для покупки билетов был потрачен максимальный объем трафика — почти в два раза больше, чем за первую неделю января 2022 г.

В январе 2022 г. тройка лидеров разделила между собой почти 70% в доле пользователей. На первом месте был сервис Tutu.ru — 25,10%, на втором — Aviasales с 22,80%, на третьем — ОАО «РЖД» с 21,91%. Далее с заметным отрывом находились S7 Airlines (10,81%) и «Победа» (6,46%). В июле 2022 г. на тройку лидеров приходилось уже почти 80% в доле пользователей. Состав первой тройки не изменился, но на первое место вышел Aviasales, прибавив почти 7%, — 29,53%. Tutu.ru также прибавил в доле, но опустился на второе место — 28,02%, на третьем остался ОАО «РЖД» с 20,17%. S7 Airlines также сохранил свою четвертую строчку — 8,67%. А вот на пятой строчке оказался «Аэрофлот» с 4,81%, потому как «Победа» потеряла более 5% в доле и опустилась на восьмое место в рейтинге с 1,37%.

Наибольший прирост трафика и количества пользователей показали три сервиса из списка: Momondo: прирост трафика в 13,9 раза, числа пользователей — в 3,1 раза.«Гранд сервис экспресс»: прирост трафика в 5,2 раза, числа пользователей — в 3,1 раза. «Уральские авиалинии»: прирост трафика в 4,2 раза, числа пользователей — в 1,4 раза.

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Потеряли в объеме трафика и количестве пользователей следующие сервисы: Skyscanner: снижение трафика в 4,4 раза, числа пользователей — в 1,5 раза. Anywayanyday: снижение трафика в 2,5 раза, числа пользователей — в 1,2 раза. «Победа»: снижение трафика в два раза, числа пользователей — в 3,2 раза.

«Вполне ожидаемо, что трафик и количество пользователей сервисов для поиска авиа- и ж/д билетов повысились к летнему сезону. Примечательно, что у всех сервисов из подборки наблюдается снижение объемов трафика на выходных, но всегда с последующим повышением на буднях. А наиболее активными днями для поисков билетов стали пятницы и понедельники», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.