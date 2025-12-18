Разделы

«Геоскан» протестировал ГНСС-трекер и систему управления полетами собственной разработки для удаленной идентификации и управления БВС

Компания «Геоскан» разработала собственный ГНСС-трекер для удаленной идентификации и управления беспилотными воздушными судами. Оборудование протестировали на БВС «Геоскан 201», «Геоскан 701» и «Геоскан 401». В ходе испытаний идентификационные данные (опознавательный индекс, категория воздушного судна, высота полета и координаты) были успешно переданы в систему управления полетами «Геоскана», а оттуда — в Систему представления планов полетов (СППИ). Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

ГНСС-трекер разработки «Геоскана» позволяет передавать данные через сети сотовой связи и спутниковую систему Iridium. Он служит инструментом удаленной идентификации воздушного судна и позволяет отправлять команды на беспилотник, который находится вне радиуса действия связи с наземной станцией. Встроенный аккумулятор и отдельный навигационный приемник упрощают поиск БВС в случае внештатной посадки.

Все функции ГНСС-трекера интегрированы с системой управления полетами «Геоскана» — облачным решением собственной разработки компании. Система позволяет компании контролировать состояние парка БВС и установленных трекеров, работу пилотов, просматривать историю полетов и общую статистику по парку.

«Программно-аппаратный комплекс дает нам объективную информацию о состоянии собственного парка беспилотников и полный удаленный контроль над ним. А интеграция данных в государственные системы упрощает соблюдение всех нормативных требований. Такой подход снижает операционные и финансовые риски, связанные с человеческим фактором, потерей имущества и нарушением воздушного законодательства», — сказал директор департамента услуг ГК «Геоскан» Илья Демко.

Также на БВС «Геоскан 201», «Геоскан 701» и «Геоскан 401» были протестированы трекеры X-Keeper Online Fly. С их помощь идентификационные данные были успешно переданы в СППИ через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Испытания устройств удаленной идентификации беспилотных воздушных судов (БВС) организованы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по поручению Росавиации для проверки соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2024 № 1701 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В августе 2025 г. на БВС «Геоскан 201», «Геоскан 401», «Геоскан 701», «Геоскан 801» и «Геоскан Gemini» для этих задач была успешно протестирована функциональность бортовых АЗН-В-передатчиков «Колибри» и «Москит». Также эти борта успешно прошли проверку передачи идентификации через линию управления и контроля с наземной станции управления с ретрансляцией на цифровую платформу «Небосвод».

