Хуснутдинов Ильдар
|13.01.2025
|Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд 1
Хуснутдинов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 1
|Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 1
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