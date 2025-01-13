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Беседа Дария



13.01.2025 Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Беседа Дария и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 381 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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