Беседа Дария
|13.01.2025
|Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд 1
Беседа Дария и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL ГК 381 1
|ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
|Yandex - Яндекс 7339 1
|Базальт СПО - BaseALT 655 1
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
|Linux OS 9936 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
|Microsoft Windows 15656 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
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