34 международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий
26–29 апреля 2022 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») состоится выставка «Связь-2022» — это крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, поиска поставщиков и новых каналов сбыта, выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.
Выставка проводится с 1975 г. и является крупнейшим мероприятием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Мероприятие проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», объединяющей 34 международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2022», экспозицию навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2022», а также форумы и конференции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.
Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального собрания РФ, Роскомнадзора и ТПП РФ.
В 2021 г. свои возможности на выставке представили 197 компаний из 8 стран, посетили почти 8000 специалистов отрасли из 32 стран, 70 регионов и 201 города России. В рамках деловой программы прошли 20 мероприятий, приняли участие около 200 спикеров и 3000 делегатов.
Анализ посетительской аудитории выставки показал высокий качественный состав: 36% — руководители и топ-менеджеры, 56% участвуют в принятии решений о закупках, 24% принимают такие решения самостоятельно, 63% посетителей нашли интересующую их продукцию на выставке, 28% планируют произвести закупки по результатам работы на выставке, 35% — новые посетители, которые впервые пришли на выставку.
Основные тематические разделы выставки «Связь»:
- телекоммуникационное оборудование, решения, услуги;
- IoT Tech;
- 5G;
- «умный город»;
- сети передачи данных;
- телекоммуникационная и сетевая инфраструктура;
- спутниковая связь;
- радиосвязь;
- мобильная связь;
- кабели связи, оборудование;
- ЦОД: оборудование, софт, решения, услуги;
- системы электропитания;
- Smart Device Show (пользовательская электроника);
- программное обеспечение, российский софт;
- IP-технологии;
- телевидение и радиовещание;
- AR&VR;
- искусственный интеллект;
- ИТ-услуги;
- интернет-технологии и услуги;
- стартапы;
- электронные компоненты для телекоммуникаций;
- работа и карьера в ИТ и телекоме.
Деловая программа выставки в 2022 г. будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным возможностям российского телекоммуникационного оборудования, курсу на импортозамещение. Участие примут представители органов исполнительной и законодательной власти, телеком-операторов, предприятий отрасли, ученые и эксперты.
Программа включает следующие мероприятия:
- форум «Связь-2022»;
- форум «Российский софт: эффективные решения»;
- 15 Международный навигационный форум;
- мероприятие клуба IT&Digital директоров «я-ИТ-ы»
- III Ежегодная конференция IoT Tech Spring 2022
- Международный форум Международной академии связи
- и многие другие.
Более подробно ознакомиться с информацией по выставке «Связь-2022», забронировать стенд и получить билет для бесплатного посещения выставки можно на сайте.