«Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году

«Архив интернета» при помощи нового сервиса Wayforward Machine показал, как будет выглядеть интернет в 2046 г. Сеть захлестнут многочисленные ограничения, приватность станет лишь воспоминанием, а желание посетить тот или иной сайт окажется самым настоящим «ментальным преступлением».

На 25 лет вперед

Организация Internet Archive («Архив интернета») создала сервис Wayforward Machine, позволяющий взглянуть на интернет будущего. Работа проекта основана на прогнозах сотрудников организации и постоянно растущих ограничениях на интернет настоящего.

Название сервиса создано по аналогии Wayback Machine – сайта, открывающего доступ к десяткам тысяч ранних версий веб-страниц, как существующих, так и давно не функционирующих. Его развитием и развивается «Архив интернета».

Wayforward Machine был создан в честь 25-летия организации, пишет ZDnet. Она была основана в январе 1996 г.

В будущем Google может стать платным. Авторы Wayforward Machine считают, что он будет стоить $29

От пользователя просто требуется ввести адрес интересующего его сайта в единственную строчку ввода, после его сервис виртуально перенесет его на 25 лет вперед, в 2046 г. Сайты из российского сегмента интернета Wayforward Machine тоже распознает.

Безрадостное будущее

По мнению авторов Wayforward Machine, интернет будущего будет напоминать интернет 15-летней давности, когда блокировщиков спама еще толком не существовало, а сайты кишели анимированными изображениями и мельтешащей рекламой. Интернет может вернуться к такому, только вместо всплывающей рекламы будут всплывающие предупреждения о нарушении закона при посещении сайта, требования загрузить или сдать биометрию документы для подтверждения личности, а также сообщения о блокировке сайта за многочисленные «противоправные действия».

Популярные ресурсы будут запрашивать огромные деньги за пользование ими. Некоторые востребованные в настоящее время сайты попросту изживут себя и перестанут работать.

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Создатели Wayforward Machine подчеркивают, что пока все, что они придумали – это всего лишь фантазии. Тем не менее, они легко могут не только стать реальностью, но и прекратиться в часть повседневной жизни.

Авторы проекта опубликовали прогноз изменений в обществе и интернете, которые приведут к полной зарегулированности Мировой паутины для жителей всех стран. Перечень состоит из десятков пунктов, и далеко не факт, что прогнозы сбудутся только при выполнении каждого из них.

Прогнозы Архива интернета

При закрытии одного баннера на его месте тут же появляется другой. Окна, требующие взаимодействия могут зависать – например, баннер, требующий отправки сканов документов, «висит» на процессе отправки. Закрыть его при этом нельзя – «крестик» или хаотично перемещается по окошку, словно убегая от курсора или не реагирует на нажатия.

Рунет тоже изменится

Wayforward Machine работает как с зарубежными, так и иностранными веб-сервисами. Редакция CNews испытала его на ряде частных и государственных ресурсов.

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Баннеры появились на сайте Роскомнадзора, а также на главной странице Google и в его поисковой выдаче. В то же время российский поисковик «Яндекс» не только не пустил Wayforward Machine на свою главную страницу, но и в некотором роде улучшил работу сервиса, заставив не только бороться со всплывающими предупреждениями и требованиями, но и пройти тест на робота.

Российский поисковик объединился с Wayforward Machine

Следует отметить, что Wayforward Machine никак не влияет на работу браузера или веб-сайтов. При открытии любой страницы без использования этого сервиса никаких баннеров (за исключением рекламы на сайте) пользователь не увидит.

Работа сервиса Wayforward Machine

В работе самого Wayforward Machine есть некоторые ограничения. В частности, авторы подготовили лишь около 10 различных видов баннеров, тем самым сократив их разнообразие до минимума. С другой стороны, это лишь симуляция интернета будущего – если мрачное будущее все же наступит, число таких всплывающих окон может перевалить за сотни и тысячи.

Немного об «Архиве интернета»

Оригинальный американский сервис Wayback Machine позволяет пользователям «оживить» старые версии нужных им сайтов. За 25 лет существования организация «Архив интернета» сохранила 617 млрд веб-страниц. Пользователю достаточно вписать адрес искомого сайта и выбрать временной промежуток, который его интересует.

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В настоящее время интернет-архив – это ресурс мирового масштаба. Он официально входит в Международный консорциум сохранения интернета (International Internet Preservation Consortium).

В архиве есть не только сайты, но и старые видеоигры и программы. К примеру, в конце января был закрыт портал Портал Tucows Downloads – старейший в мире сайт с залежами компьютерных программ и игрушек. Он был основан в 1993 г. и в последние годы не пользовался популярностью.

Как сообщал CNews, создатели сайта передали архив с программами, загруженными в Tucows Downloads в период с 1993 по 2004 гг. (более 32 тыс. файлов), организации «Архив интернета». Она заверила, что позаботится о сохранности этого наследия.

В ноябре 2020 г. «Архив интернета» пообещала сохранить популярный flash-контент, который она считает культурным достоянием человечества, в собственной коллекции. Связано это с полным прекращением поддержки технологии Flash 31 декабря 2020 г., а с 12 января 2021 г. в Сети ведется глобальная блокировка flash-контента.