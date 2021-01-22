Закрыт старейший в мире сайт с залежами компьютерных программ. Он был старше «Яндекса» и Google

Сайт-агрегатор Tucows Downloads с десятками тысяч компьютерных программ прекратил свое существование. Он был запущен в 1993 г. и за несколько лет превратился из простенькой BBS на библиотечном компьютере в один из крупнейших интернет-ресурсов во всем мире.

Конец истории

Портал Tucows Downloads, позволявший скачивать бесплатные и условно бесплатные компьютерные программы, закрыт навсегда. Он был запущен 28 лет назад, в 1993 г., что делает его одним из старейших порталов в своем сегменте. Для сравнения, Google запустила свой одноименный поисковик лишь пять лет спустя, в 1998 г., а «Яндекс» – в 1997 г.

Tucows Downloads предлагал своим посетителям десятки тысяч программ самой разной направленности. На нем всегда можно было найти ПО для компьютеров на базе macOS, Windows и Linux – бесплатное (freeware) либо условно бесплатное (демо-версии игр, shareware, time-trial и другие формы распространения софта). Разработчики программ самостоятельно закачивали на этот сайт свои утилиты, чтобы те были доступны пользователям. Откровенный «варез», то есть пиратское и взломанное ПО, скачать с Tucows Downloads было нельзя.

Компания Tucows, владеющая Tucows Downloads, приняла решение закрыть его по причине желания сосредоточиться на основных направлениях своего бизнеса. По словам ее представителей, она является вторым по величине после Go Daddy регистратором доменных имен в мире и крупнейшим оптовым продавцом доменных имен на мировом рынке – в списке ее клиентов числятся Shopify и другие глобальные платформы для создания веб-сайтов.

От BBS к хранилищу программ

Генеральный директор Tucows Эллиот Носс (Elliot Noss) в своем обращении к посетителям Tucows Downloads рассказал, что этот портал, просуществовавший 28 лет, изначально не был сборником ПО в том виде, в котором он стал известен пользователям со всего света. В 1993 г. это была всего лишь доска объявлений (BBS) с небольшим количеством условно-бесплатных программ.

Tucows Downloads образца 1998 года

Для работы сервиса требовался всего лишь один компьютер, и тот располагался не в дата-центре и даже не в серверной. Это был обычный ПК в местной библиотеке небольшого города Флинт (Мичиган, США) с населением в пределах 110 тыс. человек.

Эллиот Носс подчеркнул, что развитие Tucows Downloads как хранилища программ шло не просто быстро, оно было стремительным. По мнению специалистов портала Liliputing, это было связано с отсутствием в конце XX и начале XXI века достаточного количества надежных сайтов-агрегаторов, где можно было скачать нужное программное обеспечение под требуемые задачи.

Четыре года на принятие решения

С развитием интернета необходимость в существовании сайтов, подобных Tucows Downloads, как и самого Tucows Downloads, становилась все менее острой. Руководство компании Tucows несколько лет вынашивало идею его закрытия, но все же не могло решиться на этот шаг.

Версия портала середины 2000-х годов

Впервые о возможном прекращении существования Tucows Downloads стало известно в 2016 г., но в итоге портал продолжил свою работу – по слова Носса, причиной тому были сентиментальность и стремление сохранить часть истории интернета. Единственное, с Tucows Downloads по решению владельцев полностью исчезли рекламные блоки.

Старый и никому не нужный сайт

Спустя пять лет в Tucows все же приняли решение закрыть Tucows Downloads. На момент публикации материала ссылки, ведущие на него, перенаправляли на страницу 404, тем самым указывая, что 28-летний портал прекратил свое существование.

Все, что осталось от оригинального Tucows Downloads

По словам Эллиота Носса, Tucows Downloads устарел, как устарели и версии программ, загруженных на него. Сам сайт стало проблематично обслуживать и модернизировать, поскольку, подчеркнул глава Tucows, это отвлекало его сотрудников от их основной работы.

«Tucows Downloads был невероятно успешным. Выход на пенсию – правильный шаг, но это не меняет того факта, что он всегда будет занимать особое место в сердцах и в нашей истории. Мы благодарны тысячам разработчиков программного обеспечения, которые использовали Tucows Downloads, чтобы представить свое программное обеспечение миллионам людей, что привело к миллиардам загрузок за более чем 25 лет», – сказал СЕО Tucows.

Архив интернета пришел на помощь

В итоге переставший получать обновления Tucows Downloads, в котором из-за этого потенциально могли быть уязвимости, стал представлять опасность для посетителей, что тоже повлияло на решение о его закрытии. Однако в Tucows все же позаботились о сохранении для истории одного из старейших агрегаторов программного обеспечения.

Архивная копия агрегатора

Разработчики передали архив с программами, загруженными в Tucows Downloads в период с 1993 по 2004 гг, организации «Архив интернета» (Internet Archive), а это свыше 32 тыс. файлов, в том числе и от крупных компаний. К примеру, в списке есть даже демоверсия самого первого Doom под Macintosh, загруженная непосредственно Id Software еще в 1998 г. Редакция CNews убедилась в работоспособности ресурса – файлы с программами под Windows, macOS и Linux действительно скачиваются.

Напомним, что Internet Archive – американская некоммерческая ассоциация и одноименный веб-портал, представляющий собой крупнейшую электронную библиотеку интернета. Это ресурс мирового масштаба, и он официально входит в Международный консорциум сохранения интернета (International Internet Preservation Consortium).

Демо-версия Doom для Macintosh

В ноябре 2020 г. «Архив интернета» пообещала сохранить популярный flash-контент, который она считает культурным достоянием человечества, в собственной коллекции. Связано это с полным прекращением поддержки технологии Flash 31 декабря 2020 г., а с 12 января 2021 г. в Сети ведется глобальная блокировка flash-контента.