Huawei полностью оправилась от разрушительных санкций США. Выручка компании на пике последних трех лет

Huawei вновь на коне

Китайский технологический гигант Huawei снова в строю вопреки жесткому давлению со стороны США. По сообщению Nikkei Asia, выручка компании по итогам 2023 г. достигла наиболее высоких показателей с 2020 г., когда стал заметен эффект от американских санкций, введенных в отношении компании.

Совокупная выручка Huawei в 2023 г. превысила $700 млрд юаней (около $98,49 млрд), продемонстрировав рост на уровне 9% к показателям 2022 г.

В своем обращении к коллегам и акционерам предстатель совета директоров Huawei Кен Ху (Ken Hu) заявил, что компания «сумела выдержать шторм», подчеркнув, что в дальнейшем ее ожидают серьезные вызовы, связанные с геополитической и экономической неопределенностью.

Фото: Huawei Выручка Huawei выросла на 9% в 2023 г.

CNews писал о том, что по итогам 2022 г. компания впервые с 2020 г. продемонстрировала рост продаж, хоть и незначительный – около 0,02% в годовом выражении.



Триумфальное возвращение на рынок мобильных устройств

В китайской компании отмечают, что результаты бизнеса по производству потребительских устройств Huawei, к которым, в частности, относятся смартфоны, превзошли ожидания управленцев в 2023 г. В следующем году компания намерена удвоить усилия на этом направлении.

Неожиданно для рынка Huawei в августе 2023 г. вывела на рынок новый флагманский смартфон Mate 60 Pro с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G) на базе однокристальной системы (SoC) Kirin 9000s, которую компания разработала собственными силами и смогла наладить массовое производство с помощью главного китайского контрактного производителя чипов SMIC. Смартфон стал первым гаджетом компании с поддержкой 5G с момента ограничения Huawei доступа к американским технологиям.

Спустя почти четыре года после попадания под санкции США Huawei вернулась в топ-5 глобальных поставщиков мобильных процессоров по версии аналитической компании Counterpoint Research. Ее эксперты поставили Huawei на пятое место по результатам III квартала 2023 г.

Направление автоэлектроники

В Huawei также отметили определенный прогресс в новом для компании направлении – по разработке автомобильной электроники, которое, по оценке руководителей, стало «значительно более конкурентоспособным».

26 декабря 2023 г. Huawei вместе автопроизводителем Seres представили новый внедорожник на электрической тяге. В ноябре компания договорилась о создании совместного предприятия с крупным китайским автопроизводителем Changan Automobile.

В 2024 г. технологический гигант намерен расширить пул партнеров.

ИКТ-бизнес и облака

По сообщению Huawei, ее основной направление инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сохраняло стабильность. Под этим в компании, вероятно, подразумевают рост продаж, близкий к нулевому.

Облачный же бизнес продемонстрировал «здоровый рост», утверждают в компании.

Импортозамещение внутри компании

Huawei практически завершила переход на новую систему планирования ресурсов предприятия (ERP), разработанную силами специалистов компании. Благодаря этому компания в меньшей степени зависит от глобальных вендоров ERP, таких как американская SAP.

ERP-платформа внедрена в инфраструктуру более чем 200 дочерних предприятий Huawei, в том числе зарегистрированных за пределами КНР.

Не без помощи Пекина

Как отмечает Nikkei Asia, своими успехами Huawei обязана в том числе и политике официального Пекина.

В частности, в июле 2023 г. Китай ограничил продажи за рубеж металлов галлия и германия, которые используются при изготовлении микросхем, а в декабре – запретил экспорт технологий для добычи и переработки редкоземельных металлов.

Кроме того, в сентябре 2023 г. власти КНР запретили чиновникам пользоваться смартфонами iPhone американской корпорации Apple.

Санкции в отношении Huawei и их последствия

В 2019 г. администрация 45 президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввела торговые ограничения в отношении Huawei, усмотрев в китайской компании угрозу национальной безопасности. В результате она лишилась возможности использовать проприетарные сервисы Google в своих смартфонах и планшетах, а также потеряла доступ к технологиям Intel, Qualcomm, Broadcom и др., что также нанесло серьезный удар по ее потребительскому бизнесу.

В 2020 г. крупнейший в мире контрактный производитель чипов – тайваньская TSMC – прекратила сотрудничество с Huawei в связи с ужесточением правил американского экспортного контроля. Минторг США в мае 2020 г. ввел ограничения на поставки Huawei полупроводниковой продукции, при разработке и производстве которой применялись американские технологии и ПО.

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ Цифровизация

Американские санкции больно ударили по производству и продажам смартфонов Huawei. Компания также утратила доступ к критически важным компонентам, позволявшим вести разработку собственных чипов в рамках подразделения HiSilicon.

В ноябре 2020 г. стало известно о том, что Huawei планирует продать собственный суббренд Honor консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, чтобы санкции США не мешали развитию бизнеса по выпуску недорогих смартфонов, планшетов и ноутбуков.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что глава Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) объявил о переходе компании в «режим выживания» в очень тяжелых условиях, в которых она оказалась. Под этим CEO подразумевал сокращение расходов на неприбыльные проекты, сворачивание деятельности в ряде зарубежных стран.

Чтобы минимизировать влияние наложенных на нее ограничение, Huawei решила заняться созданием тайной сети предприятий по производству микросхем на территории КНР, а также разработкой собственного программного инструментария, который позволит ей сократить время, затрачиваемое на разработку чипов.