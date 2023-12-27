Возвращение десятилетия. Huawei ворвался в топ мирового рынка процессоров вопреки санкциям США. Опрос

Huawei внезапно ворвалась в лидеры мировых разработчиков процессоров по версии известных аналитиков. Власти США с 2020 г. мешают ей развиваться в этом направлении, однако это не мешает ей создавать инструменты для разработки чипов, создавать CPU по современным топологиям и строить собственную сеть фабрик по выпуску полупроводников.

Триумфальное возвращение Huawei

Китайская компания Huawei, попавшая под гнет американских санкций и отвернувшаяся от России, вернулась в топы мировых разработчиков процессоров, пишет портал Gizmochina. Она числилась в нем годами благодаря своей «дочке» HiSilicon, пока весной 2020 г. власти США не ввели против нее ограничения. До этого момента чипы Kirin были одними из лучших в мире, а некоторые модели и вовсе опережали по своим возможностям ближайших конкурентов от тайваньской MediaTek и американской Qualcomm.

Спустя почти четыре года после ввода ограничений Huawei вернулась в топ-5 вендоров мобильных процессоров, по версии крупной аналитической компании Counterpoint Research. Ее аналитики поставили Huawei на пятое место по результатам III квартала 2023 г. (1 июля – 30 сентября).

Доля Huawei на мировом рынке мобильных процессоров пока невелика, всего 3%, но это, возможно, лишь начало. Лишившись доступа к технологиям и конвейерам тайваньской TSMC согласно требованию администрации бывшего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), она, тем не менее, пока не теряет хватку.

Кто впереди

Согласно отчету Counterpoint Research, Huawei обошла на рынке мобильных процессоров как минимум Google с 1% и Unisoc, в прошлом известную как Speadtrum, у которой 2-процентная доля. Впереди остались только очень серьезные конкуренты, и первый из них – корейская Samsung, занимающая 7% рынка.

На стороне Samsung – наличие у нее собственных фабрик по выпуску микросхем, в том числе процессоров. Более того, Samsung – одна из двух (вторая – это TSMC) компаний в мире, освоивших 3-нанометровый техпроцесс. Все предыдущие топологии – 4, 5, 7 нм, а также промежуточные 6 и 8 нм она тоже освоила.

У трех других компаний своих заводов нет – они являются клиентами TSMC. На третьем месте находится тайваньская MediaTek с долей 17%, на втором – американская Apple, у которой 31%, на первом – Qualcomm из США с 40%. Последнее стало возможным во многом благодаря использованию процессора Snapdragon 8 Gen 2 в китайских флагманах премиум-класса, а внушительной доле Apple способствует недавний релиз смартфонов серии iPhone 15, старшие представители которой получили первый в мире.

Вопреки всему

Возрождение Huawei во многом можно объяснить ее продуктами, которые она выпустила в 2023 г, начиная со смартфонов Mate 60, пишет Gizmochina. Эти мобильники, оснащенные процессором Kirin 9000s с поддержкой 5G, мгновенно стал хитом в Китае. Благодаря этому Huawei наконец-то вернулась в мировую гонку разработчиков чипов. При этом Huawei держит в секрете спецификации этого процессора, а также не указывает название компании, которая его выпускает.

Другие устройства на базе новых чипов Kirin, включая складной телефон Mate X5 и планшет MatePad Pro 13.2, тоже получили весьма положительные отзывы пользователей в Китае, что еще больше укрепило позиции компании на рынке. Ожидается, что эта динамика продолжится в 2024 г. с запуском серии Nova 12 среднего класса, которая, по предварительной информации, тоже будет оснащена процессорами Kirin.

В распоряжении Huawei также есть чип Kirin 9006С, предназначенный для использования в ноутбуках. Это 5-нанометровое решение, которое в начале декабря 2023 г. вошло в состав мобильного ПК Huawei Qingyun L540. Предназначенный для рынка Китая он управляется одним из двух китайских дистрибутивов Linux на выбор – UOS или Galaxy Kirin. Американской Windows в составе ноутбука нет.

При этом нельзя забывать, что Huawei не может выпускать полноценные процессоры на Android – у нее нет доступа к сервисам Google (YouTube, Gmail и пр.). Вместо них она пытается продвигать мобильники на базе собственной прошивки Harmony OS с собственными же сервисами Huawei Mobile Services.

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Сейчас Huawei занята строительством своей тайной сети фабрик по выпуску микросхем, о которой CNews писал в августе 2023 г. Также в марте 2023 г. она создала программный инструментарий, который позволит ей сократить время, затрачиваемое на разработку чипов.

К слову, потенциальному росту доли Huawei на рынке мобильных процессоров вполне могут поспособствовать власти США. CNews писал, что некоторые их представители не видят ничего плохого в том, чтобы взорвать TSMC, которая обслуживает AMD, Qualcomm, Apple, Nvidia и другие американские компании, если Китай воссоединится с Тайванем.



