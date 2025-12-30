Разделы

Проект по продаже автомобилей Seres в салоне МТС в Казани привлек свыше 75 тыс. клиентов

МТС сообщает о результатах продаж автомобилей Aito Seres М5 в Казани в партнерстве с дистрибьютером «МБ Рус». За неполные восемь месяцев со старта продаж в четырех салонах и в интернет-магазине МТС, проект привлек свыше 550 тыс. клиентов, из которых более 75 тыс. посетили салон в Казани в ТРЦ «Парк Хаус». За этот период было продано 10 автомобилей Seres, из которых три приобрели покупатели из Татарстана. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Казани продажи автомобилей в салоне МТС стартовали в сентябре 2025 г. Татарстанцы могли ознакомиться с автомобилями Seres, получить персональную консультацию и пройти тест-драйв. Офлайн-формат проекта в целом обеспечил более 250 тыс. посещений в четырех городах: в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Еще около 300 тыс. клиентов ознакомились с информацией об автомобилях в интернет-магазине оператора.

«Татарстан стал вторым после Санкт-Петербурга регионом, где жители смогли посмотреть и приобрести машины в салоне МТС. В наше время автомобиль стал уже полноценным высокотехнологичным гаджетом. Интерес со стороны татарстанцев к такому формату продаж наряду с телеком-решениями и увеличение трафика в каждом салоне с автомобилями в среднем на 20% подтвердили для нас успешность и востребованность проекта», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Пилотный проект был запущен в апреле 2025 г. во флагманском салоне МТС в Санкт-Петербурге. В дальнейшем формат был расширен еще на три города.

