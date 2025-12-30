Разделы

Проект по продаже автомобилей Seres в салонах МТС в Нижнем Новгороде привлек около 50 тыс. клиентов

МТС и «МБ Рус», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Seres в России (входящий в ГК «Автодом»), сообщают: за неполные восемь месяцев с момента старта продаж автомобилей Seres в салонах МТС по России проект привлек свыше 550 тыс. клиентов, из которых около 50 тыс. посетили салон в Нижнем Новгороде в ТЦ «Небо». Это подтверждает высокий интерес нижегородцев к новому формату продаж автомобилей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Нижнем Новгороде в салоне МТС клиенты смогли ознакомиться с автомобилями Seres, получить персональную консультацию и пройти тест-драйв. Демонстрация автомобилей позволила увеличить трафик в среднем на 20%.

Офлайн-формат проекта в целом обеспечил более 250 тыс. посещений в четырех городах: в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Еще около 300 тыс. клиентов ознакомились с информацией об автомобилях в интернет-магазине МТС.

«Для нас крайне важно, что Нижний Новгород вошел в число лидеров проекта по продажам Seres — 50 тысяч посетителей за неполные 8 месяцев. Это подтверждает: нижегородцы ценят инновации и доверяют МТС как надежному партнеру. Запуск шоу‑рума в ТЦ «Небо» — логичное продолжение успешной пилотной фазы. Мы сознательно выбрали одно из самых посещаемых мест города, чтобы сделать высокотехнологичные автомобили максимально доступными для жителей региона. Уверен, что формат «салон МТС + шоу‑рум Seres» станет новой точкой притяжения для нижегородских автолюбителей и укрепит позиции МТС как цифровой экосистемы, выходящей за рамки телеком‑услуг», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Пилотный проект запущен в апреле 2025 г. во флагманском салоне МТС в Санкт-Петербурге, а в Нижний Новгород формат пришел в начале октября 2025 г.

