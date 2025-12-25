Проект по продаже автомобилей Seres в салонах МТС привлек свыше 550 тысяч клиентов

МТС и «МБ РУС», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Seres в России, входящий в ГК «Автодом», сообщают, что за неполные восемь месяцев с момента старта продаж автомобилей Seres в четырех салонах и в интернет-магазине МТС проект привлек 550 тыс. клиентов, что свидетельствует о высоком интересе к новому формату продаж. За этот период было продано 10 автомобилей Seres. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более 250 тыс. посетителей салонов МТС в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге смогли ознакомиться с автомобилями, получить персональную консультацию и пройти тест-драйв. Демонстрация автомобилей позволила увеличить трафик в каждом салоне в среднем на 20%. Еще около 300 тыс. клиентов ознакомились с информацией об автомобилях в интернет-магазине МТС.

«Сегодня автомобиль перестает быть просто средством передвижения — он становится полноценным высокотехнологичным гаджетом. Для МТС этот проект стал примером того, как розничная сеть может выходить за рамки классических телеком-сервисов и становиться точкой входа в новые категории товаров. Интеграция автомобильного ритейла показала высокий интерес со стороны клиентов и подтвердила эффективность подобного формата. Мы видим потенциал в дальнейшем развитии и масштабировании партнерства», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

«Ранее никто в России не предлагал официально ввезенные автомобили через розничную сеть оператора сотовой связи. В период динамичных изменений необходимо не просто соответствовать текущим трендам, а формировать их и прокладывать новые пути. Компании АО "МБ РУС" и МТС эффективно справились с этой целью. В перспективе мы планируем увеличивать масштабы и воздействовать на развитие автомобильной отрасли, формируя удобную среду для наших покупателей», – отметила заместитель генерального директора «МБ РУС» Наталья Королева.

Пилотный проект был запущен в апреле 2025 г. во флагманском салоне МТС в Санкт-Петербурге. В дальнейшем формат был расширен еще на три города.