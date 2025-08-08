Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сафронова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|08.08.2025
|В России разработан новый материал для водородных аккумуляторов 1
Сафронова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Honda Motor Company - HND 237 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 478 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 87 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 1
|Известия ИД 676 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1058 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.