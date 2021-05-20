Спецпроекты

Искусственный интеллект «Билайна» будет выявлять «телефонных мошенников»

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Билайн» внедряет технологии искусственного интеллекта в сервис «Кто звонит?», который выявляет «телефонных мошенников». Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в «черный список» с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смартфонов, но и тех, кто пользуется обычным кнопочным телефоном.

В настоящее время в основе большинства сервисов по выявлению и предупреждению мошеннических действий лежат так называемые «чёрные списки» — постоянно обновляемая база телефонных номеров, куда занесены номера вероятных мошенников. Такие базы составляются на основе анализа поступающих жалоб от людей, которым преступники уже дозвонились, а процесс занесения мошеннических номеров в такие списки, как правило, может занимать до нескольких суток. Кроме того, этим сервисам сложно справиться с практикой «подмены номеров», что еще больше уменьшает возможность предупреждения реальных мошеннических действий. К тому же, подавляющее большинство из них работает только на смартфонах.

«Билайн уже умеет защищать своих клиентов от нежелательных звонков, в том числе — тех, кто пользуется кнопочными телефонами. Развивая этот сервис, мы будем опираться на поведенческие паттерны телефонных мошенников и таким образом обеспечим сокращение времени выявления мошенников с нескольких суток, до часов и даже минут. Модель, которая ляжет в основу нового решения, будет постоянно обучаться в автоматическом режиме, и таким образом, вероятность определения мошеннических действий будет увеличиваться», - сказал исполнительный вице-президент «Билайн» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

В настоящее время в коммерческую эксплуатацию запущен продукт «Билайна» «Кто звонит?», что является первым этапом работы в направлении борьбы с телефонным мошенничеством. Нейросеть, которая будет выявлять мошеннические звонки с требуемой скоростью, сейчас обучается и в ближайшее время она станет одним из основных инструментов для идентификации мошеннического звонка.

Другие материалы рубрики

В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса

В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности

В России заочно арестован сын основателя «Билайна»

Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei

Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G

«Ростелеком» отказался от промежуточных дивидендов. Инвесторы расстроились

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России