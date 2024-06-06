«Сбер» и «Билайн» планируют совместно развивать технологии искусственного интеллекта для защиты клиентов от телефонных мошенников

«Сбер» и «Билайн» намерены объединить усилия в части развития технологий искусственного интеллекта (AI) для защиты своих клиентов от телефонного мошенничества. Соответствующий меморандум подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и генеральный директор компании «Вымпелком» Александр Торбахов.

«Сбер» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») намерены совместно создавать новые кросс-отраслевые процессы, инструменты и технологии противодействия кибермошенничеству, а также развивать интеграцию автоматизированных систем для защиты своих клиентов.

Кроме того, компании планируют исследовать и развивать модели искусственного интеллекта (AI-модели) для борьбы с телефонными злоумышленниками. Банк и телеком-оператор также будут совместно работать над повышением уровня киберграмотности своих клиентов.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Заключая этот меморандум, мы в первую очередь руководствуемся интересами клиентов наших компаний. Ежедневно злоумышленники совершают до 20 млн звонков жителям России – такого масштаба проблема телефонного мошенничества не имела никогда. «Сбер» и «Билайн» уже имеют высокотехнологичные эффективные сервисы для защиты людей от этой угрозы. Например, в базе данных Сбербанка содержится информация примерно о 3,5 млн актуальных мошеннических номеров. Мы используем эти сведения, чтобы наши клиенты могли бесплатно подключать сервис «Управление входящими звонками» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Таким образом можно видеть на экране своего устройства предупреждающую надпись, когда идет звонок от мошенника, или заблокировать такие звонки. Также подчеркну, что «Сбер» и «Вымпелком» обладают не только самыми современными технологиями в сфере защиты от мошенничества, но и существенным потенциалом для развития этих технологий. Вместе мы сможем скорее и эффективнее реализовать этот потенциал».

Александр Торбахов, генеральный директор «ВымпелКома», сказал: «Телефонное мошенничество — это один из сложнейших вызовов нашего времени. Только с начала года «Билайн» предотвратил свыше 45 млн мошеннических звонков и защитил почти 4 млн своих клиентов. И это лишь в рамках нашей сети. Ежегодно десятки миллионов россиян сталкиваются с этой проблемой. Наше соглашение со «Сбером» — это важный шаг в борьбе с мошенниками. Вместе мы уже защищаем наиболее уязвимые категории наших клиентов — людей старшего возраста. Впереди еще более глобальная задача: сделать мобильную связь и интернет безопаснее для всех».