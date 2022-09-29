Телефонные мошенники беспокоят россиян все чаще

Россияне рассказали, как часто сталкиваются со звонками от подозрительных лиц и приходилось ли им становится жертвой телефонных мошенников. В опросе SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Ежедневно сталкиваются с телефонными звонками, которые можно отнести к мошенническим, 14% россиян. 26% опрошенных беспокоят несколько раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц. 15% россиян телефонные мошенники звонят несколько раз в год, 4% — раз в несколько лет. 9% респондентов утверждают, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков.

Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (18%).

Каждому десятому россиянину приходилось становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги и/или имущество. Несколько раз становились жертвой телефонных мошенников 6% опрошенных. Большинство же умеет распознавать подвох (84%).

Женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (19% против 14% соответственно). Чаще всего же на удочку аферистов попадаются респонденты старше 45 лет (21%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с еженедельными звонками мошенников россияне сталкиваются чаще: 26% сейчас и 21% год назад.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 374

Время проведения: 12-27 сентября 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов