Разделы

Безопасность Пользователю
|

Телефонные мошенники стали применять тактику «двойного кода»

Телефонные мошенники стали применять новую тактику отвлечения внимания жертвы. Теперь в ходе телефонного разговора они самостоятельно присылают SMS-сообщение с кодом подтверждения, который якобы необходимо продиктовать «оператору». Такое сообщение не содержит упоминаний о том, что код нельзя передавать третьим лицам, и не вызывает подозрений у пользователя. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

После того, как жертва выполнила указание злоумышленников, ей приходит второй код, который уже является кодом восстановления доступа, например, к государственному порталу, банковскому приложению или аккаунту в соцсети. Такой подход позволяет притупить бдительность потенциальных жертв и повышает вероятность того, что человек выдаст мошенникам и второй код, который поможет им получить доступ к чужому профилю.

При этом мошенники не используют тактику холодных обзвонов. Они обладают как минимум базовой информацией о жертве: ФИО, телефоном, адресом регистрации или проживания, что помогает злоумышленникам войти в доверие.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Новая тактика была зафиксирована экспертами центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в ходе изучения популярной схемы, когда потенциальным жертвам сообщают о необходимости замены ключей для домофона, по итогам которой пользователь передает злоумышленникам код для восстановления для доступа к государственным сервисам. По прогнозам экспертов, этот подход будет распространяться и на другие схемы.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, ГК «Солар» рекомендует: критически относиться к любым входящим телефонным звонкам; не доверять незнакомым собеседникам и не выполнять их требования; не торопиться и перепроверять информацию; не диктовать по телефону какие-либо коды из сообщений; внимательно читать сообщения с кодами, чтобы понимать, для чего они предназначены.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Популярнейшие в России принтеры блокируются из-за «неправильных» картриджей. Разблокировка бьет по кошельку. Защититься почти невозможно

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще