Сбербанк представил технологию выявления телефонных мошенников в режиме реального времени

«Сбер» первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Решение не имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, «Мегафоном», дополняя уже существующее взаимодействие «Сбера» с мобильными операторами. В процессе подключения МТС и «Билайн».

Теперь антифрод-система банка будет дополнительно получать информацию о мошеннических звонках клиентам от антифрод-платформы на стороне операторов связи. Такое решение позволяет нам оперативно выявлять мошеннические звонки и принимать меры для защиты клиентов банка. Полагаем, что объединение усилий антифрод-решений банка и операторов связи повысит эффективность выявления и предотвращения телефонного мошенничества.

«Мы рассчитываем снизить число атак на наших клиентов через телефонное мошенничество, повысить эффективность выявления социальной инженерии и еще больше повысить безопасность наших продуктов. Запуск столь инновационного решения в масштабах Сбера и с учётом жесточайших требований к его эффективности и надёжности подтверждает лидерство банка в вопросах противодействия мошенничеству. В этом году наша антифрод-система уже получила целый ряд наград, включая премию Global Finance 2020 World's Best Digital BankAwards в номинации Best Information Security and Fraud Management и награду Visa за высокие стандарты в области управлении рисками кибермошенничества. Но важнее всего то, что нам совместно с операторами связи удалось создать высокотехнологичный инструмент борьбы с социальной инженерией, который поможет сохранить миллиарды рублей наших клиентов», - сказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

С начала 2020 года банк зафиксировал 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество. Это в 30 раз больше, чем в 2017 году, и более чем в два раза выше показателей 2019 года. Сегодня мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тыс. раз в сутки. Решение «Сбера» поможет переломить эту ситуацию, сбережёт нервы и деньги клиентов.