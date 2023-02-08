В кабардинских пещерах и селе из исторической повести ускорили мобильный интернет

МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Так, в предгорном селе Жанхотеко, которое названо в честь кабардинской исторической повести и богато пещерами, в полтора раза увеличилась скорость интернета благодаря строительству новой базовой станции. Это позволит местным жителям и туристам пользоваться современными цифровыми сервисами, решать повседневные вопросы и моментально делиться впечатлениями с отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жанхотеко расположено вдоль региональной автотрассы, ведущей в национальный парк Приэльбрусье. Село находится на стыке предгорной и горной зоны, поэтому местность богата хребтами, узкими ущельями и пещерами, а окрестности села покрыты густым лесным массивом и альпийскими лугами. Благодаря строительству дополнительной базовой станции и расширению сети, средняя скорость мобильного интернета в селе выросла в полтора раза. Теперь местные жители и туристы, которых привлекает живописность села и обилие пещер различной величины, смогут на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, в том числе – экосистемы МТС, включая онлайн-банки и кинотеатры, мессенджеры и социальные сети.

«Интерес туристов к Кабардино-Балкарии стремительно растет из года в год, как показывает Big Data МТС. Гости республики приезжают, чтобы насладиться не только горнолыжным спортом в Приэльбрусье, но и цветущими горами и пешими прогулками по ущельям и пещерам, многочисленным водопадам и кристально голубым озерам. Поэтому устойчивая связь и высокая скорость интернета в селе Жанхотеко имеют большое значение не только для местных жителей, но и для туристов. Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое для того, чтобы доступ к высокоскоростному интернету был в каждом доме и туристической точке Кабардино-Балкарии», – отметил директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.