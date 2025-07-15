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МТС ускорила мобильный интернет в туристическом селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии

МТС завершила установку и модернизацию телеком-оборудования в селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии. Благодаря этому скорость мобильного интернета в населенном пункте увеличилась почти в два раза. Теперь как местные жители, так и туристы, ежегодно отдыхающие на санаториях «Кавказ» и «Целебные воды», смогут пользоваться современными цифровыми сервисами на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Белая Речка расположено у подножия гор, недалеко от минеральных источников и природных достопримечательностей, благодаря чему пользуется популярностью у туристов из разных регионов России. Здесь расположены несколько туристических баз, принимающих тысячи гостей в течение всего года. Новое телеком-оборудование обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных уголках села и его окрестностях, через которые проходит множество популярных туристических маршрутов.

«Белая Речка — одно из тех мест, куда туристы приезжают за тишиной, природой и настоящим кавказским гостеприимством. Но даже в таких уголках сегодня важно оставаться на связи: забронировать жилье, вызвать такси, поделиться фото или посмотреть кино вечером после активных прогулок. Мы усилили покрытие и увеличили скорость интернета, чтобы и жители, и гости населенного пункта чувствовали себя комфортно. Мы продолжаем активно инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры в республике», — отметил директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

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цифровизация

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