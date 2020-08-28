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Правительство КБР и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Бизнес ИТ в госсекторе

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон по формированию эффективной системы государственного управления регионом.

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им учреждений.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе учебных заведений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.



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