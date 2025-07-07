Россиянам хотят замораживать балансы мобильных телефонов, если увидят признаки мошенничества

В Госдуме предложили замораживать деньги на мобильных счетах граждан при попытке их вывести, если в этом углядят признаки мошенничества. Такие счета могут стать «тихой гаванью» для киберпреступников на фоне принятия закона о дропперах, однако не все владельцы мобильных номеров в России выводят с них «грязные» деньги.

Выводишь деньги? Мошенник

Мобильные счета россиян стали новой целью властей в борьбе с мошенниками. Теперь деньги на них будут замораживать при попытке обналичить их или перевести на другой номер. Притом такие полномочия получат вовсе не финансовые организации и не силовые структуры, а непосредственно операторы связи.

Наделить операторов такими правами предложил лично председатель Госдумы России Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он заявил, что это делается в рамках борьбы с мошенничеством. «Продолжаем работу по противодействию кибермошенничеству. Это – наш приоритет», – написал Володин.

По словам Володина, злоумышленники постоянно разрабатывают новые схемы, и теперь они используют номера сотовой связи, чтобы выводить с них деньги. Делается это, например, при закрытии договора на оказание услуг связи – если на момент подачи соответствующего заявления на счету есть деньги, оператор обязан по требованию абонента вернуть их.

Подготовка к работе

Володин написал, что новыми полномочиями операторы связи будут наделены в буквальном смысле на уровне закона. Сейчас воспрепятствовать выводу средств с абонентских счетов они не могут, но власти постараются оперативно исправить эту ситуацию.

FreePik Не всем россиянам может понравиться новая инициатива

«На следующей неделе (14-20 июля 2025 г. – прим. CNews) приступим к рассмотрению законопроекта, которым вводится обязанность операторов сотовой связи прекратить возврат абоненту внесенных в качестве аванса денежных средств, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что они были получены в результате преступных действий», – заявил Володин.

Чиновник не стал раскрывать авторов законопроекта, а также изложенные в нем положения и изменения. На данный момент нельзя исключать, что операторов наделят сразу несколькими новыми правами.

В кратчайшие сроки

По словам Володина, возможность временно блокировать вывод средств с мобильных номеров россиян «позволит пресекать совершение краж, а также будет способствовать оперативному возмещению причиненного ущерба потерпевшим». В подробности работы нового механизма он вдаваться не стал, равно как и не стал уточнять, когда новые правила вступят в силу.

Существует очень высокая вероятность того, что новый законопроект будет принят в рекордно быстрые сроки. В пользу этой версии говорят два фактора.

Первый фактор – в настоящее время идет весенняя сессия Госдумы, которая завершится 3 августа 2025 г. Таким образом, если авторы документа хотят провести его через все три чтения перед началом каникул у депутатов, у них есть на это меньше месяца. Осенняя сессия должна начаться 2 сентября 2025 г.

Второй фактор – это пример того, как быстро в последнее время принимаются законы, официально направленные на повышение уровня безопасности граждан. Свежий пример – закон о наказании за дропперство, то есть за посредничество в обналичивании украденных мошенниками денежных средств.

Речь о Федеральном законе № 176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 УК РФ». Документ, будучи на то момент законопроектом, был внесен на рассмотрение 2 мая 2025 г. и был принят в третьем чтении 17 июня 2025 г., спустя ровно полтора месяца. А еще через неделю, 24 июня 2025 г, под ним уже стояла подпись главы государства, что превратило его в полноценный закон.

Преступление и наказание

В своей публикации Володин ничего не рассказал про дополнительные санкции для россиян, которым оператор временно заблокировал вывод средств. Пока неясно, понесут ли они какую-либо дополнительную ответственность, а также нет сведений о механизме снятия блокировки.

Нельзя исключать, что последствия могут быть, поскольку тех, кто предоставил мошенникам свои банковские карты для вывода средств, наказывать будут очень строго.

Для примера, даже сам факт передачи своей банковской карты для вывода средств в обмен на вознаграждение отныне обойдется дропперам в 100-300 тыс. руб. штрафа. Или же за это с них могут взять деньги в размере дохода от трех месяцев до года. Помимо этого, им будут грозить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет.

Это минимальный уровень наказания. Гораздо более серьезные проблемы будут ждать тех, кто покупает карты дропперов (но при этом не попался на их использовании). Это в первую очередь штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., а также принудительные работы на срок до четырех лет. Помимо этого, их могут посадить на срок до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Если же кого-то уличили в использовании чужих банковских карт или электронных кошельков с целью вывода мошеннических денег, то им будут грозить принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового. Опционально могут присудить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Существует вероятность, что нечто подобное будет ждать тех, кто предоставил свой мобильный номер для вывода средств, а также тех, кто этот номер приобрел с целью последующего обналичивания денег или перевода их на другой счет.