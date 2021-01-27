В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ

Плоды цифровизации налоговой службы

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс России, которые упростят получение ряда налоговых вычетов посредством дистанционного взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами через личный кабинет портала Федеральной налоговой службы (ФНС), и автоматизированной проверки права на получение налогового вычета.

Проект закона, размещенный в системе обеспечения законодательной деятельности sozd.duma.gov.ru, предлагает упростить процесс получения имущественных налоговых вычетов – по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотечным кредитам, и инвестиционных – по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.

Принятие поправок позволит существенно сократить сроки предоставления налоговых вычетов, говорится в пояснительной записке к документу. Так, обладателям «личного кабинета налогоплательщика» в случае принятия поправок больше не придется заполнять налоговую декларацию формата 3-НДФЛ и не придется представлять в ФНС подтверждающие документы.

«Закон упростит жизнь многим, – отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы России. – Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации».

Основные дополнения в налоговый кодекс

Документ предлагает заменить обязанность физических лиц по документальному подтверждению права на налоговые вычеты данными о расходах на приобретение недвижимого имущества и погашения процентов по ипотеке, а также о внесенных на индивидуальный инвестиционный счет суммах из автоматизированной системы обработки ФНС, в рамках информационного взаимодействия налоговых органов с внешними источниками данных.

Власти упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов

В текст законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении, в частности, включена поправка в ст. 102 первой части Налогового кодекса России, согласно которой доступ банкам или налоговым агентам к представленным на сайте ФНС данным о получении физическим лицом налогового вычета или наличии индивидуального инвестиционного счета отныне на является разглашением налоговой тайны. Доступ к таким данным в банках и у налоговых агентов разрешен только ограниченному списку сотрудников.

Представление банком или налоговым агентом недостоверных сведений об индивидуальных инвестсчетах и о внесенных на них суммах наказывается штрафом в размере 20% от суммы возвращенного налога.

Налоговые вычеты в упрощенном порядке предоставляются не более чем за три года, предшествующих году подачи заявления, отмечается в документе. На подтверждение права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов ФНС отводится 30 календарных дней со дня подачи заявления или документов в письменной или электронной форме, о чем налоговый орган обязан информировать налогоплательщика через личный кабинет или, в случае отсутствия такового, заказным письмом.

При приобретении земельных участков или долей в них для индивидуального жилищного строительства, приобретении прав на квартиру, комнату или долей в них в строящемся доме, при строительстве индивидуального жилого дома, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты госрегистрации права собственности, отмечается в документе.

В случае принятия поправки вступят в силу не ранее чем по истечении месяца со дня официальной публикации и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц. Их действие распространяется на налоговые вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 г. Положения в части новых правил неразглашения налоговой тайны вступают в силу с 1 января 2021 г. Остальные положения закона вступают в силу с 1 января 2022 г.

Процесс оцифровки налоговых данных в России

Впервые идея создания единого реестра населения – но в те времена без налоговой основы, появилась еще в конце 1990-х годов. В 2006 г. Мининформсвязи (предшественник Минкомсвязи) во главе с Леонидом Рейманом разработало законопроект «О персональных данных», который подразумевал создание такого реестра с минимальным объемом информации о каждом гражданине: ФИО, дата и место рождения, пол, уникальный идентификационный номер.

В то время идея «поголовной» переписи была резко воспринята правозащитниками, религиозными деятелями и оппозиционными депутатами. В результате во время рассмотрения законопроекта Госдумой пункт о Едином реестре был исключен.

К современному проекту по созданию единого банка сведений о всех гражданах России на площадке ФНС вернулись во времена Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Так, в июле 2016 г. CNews рассказал о его поручении Правительству завершить в сентябре-октябре разработку концепции, а в ноябре 2016 г. подготовить федеральный закон о реестре, который будет содержать базовые сведения о населении России.

Через реестр предполагалось вести персонифицированный учет отдельных сведений о гражданах, формировать данные для использования властями в части обеспечения прав граждан и оказания услуг.

Концепция создания реестра включала первый этап 2016-2018 гг. на разработку законодательных и нормативных правовых актов, второй этап 2019-2020 гг. на создание информационной системы ведения реестра, ее первоначальное наполнение и организацию ее взаимодействия с системой ведения реестра записей актов гражданского состояния и другими специализированными ГИС.

Третий этап 2021-2024 гг. предусматривал создание отказоустойчивой и катастрофоустойчивой инфраструктуры ГИС, полную интеграцию системы ведения реестра с другими ГИС.

В апреле 2020 г. CNews рассказал о принятом Госдумой во втором чтении законопроекте о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении, оператором которого была официально назначена ФНС.

На этом этапе стало известно, что основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра ЗАГС, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Регистр будет регулярно пополняться ФНС и 12 остальными поставщиками данных по примерно 30 видам сведений, которые, по словам замглавы ФНС Виталия Колесникова, составят «золотой идеальный профиль» гражданина – не дублируя другие ГИС, а приведя «все системы к одному знаменателю».

С помощью реестра и данных других ведомств ФНС сможет не только хранить совокупность сведений о гражданине, но также выстраивать семейные связи россиян и затем, в частности, рассчитывать среднедушевой доход или доход по каждому домохозяйству.

Предполагается что основные нормы закона о едином федеральном информационном регистре сведений о населении будут введены в действие с 1 января 2022 г. Переходной период, на время которого устанавливаются особенности создания, ведения, формирования и использования регистра, предлагается установить со дня опубликования закона до 31 декабря 2025 г. Ряд норм закона может вступить в силу с 1 января 2024 г. и с 1 января 2025 г.