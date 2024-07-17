Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии

В сентябре 2024 г. в Госдуме в тестовом режиме начнет работать система пропуска депутатов в здание по биометрии лица. Первая попытка внедрить распознавание лиц — для допуска парламентариев к голосованию — провалилась в 2019 г.



Новая пропускная система в Госдуме

К началу осенней сессии на входах в нижнюю палату Госдумы установят системы распознавания лиц, пишут «Ведомости» со слов двух депутатов.

До шестого сентября специальные турникеты, способные распознавать лица, планируется установить на двух подъездах — на втором подъезде со стороны старого здания в Охотном Ряду и на 10-м подъезде со стороны нового здания в Георгиевском переулке.

Система распознавания лиц — очень распространенная система на сегодняшний день. Технология позволяет бесконтактно сопоставить человеческое лицо с цифровым изображением из базы данных для подтверждения личности человека. В основном она используется в сфере личной безопасности, правоохранительных органах или при цифровой регистрации в финансовой сфере.

Тестирование системы

С осени 2024 г. проход в Госдуму по новой системе будет осуществляться в тестовом режиме. Во время большого переходного периода будут работать и старая, и новая система одновременно, заверили сотрудников нижней палаты. Старая система предусматривает вход в здание по предъявлению документов.

Госдума В 2019 г. в Госдуме должна была быть внедрена система распознавания лиц для допуска депутатов к голосованию, но ее так и не установили.

Депутатов, их помощников сотрудников аппарата попросили пройти в бюро пропусков специальную процедуру фотографирования для распознавания лиц. Фотографии попадут в базу данных, которая будет использоваться новым турникетом.

Первая попытка не удалась

Один из источников издания сказал, что не все депутаты могут быть довольны нововведением. Кого-то из них летом, когда нужно фотографироваться, не будет в Москве (в августе у депутатов будут каникулы), а кто-то не доверяет новым технологиям.

Первая попытка внедрения системы распознавания лиц в Госдуме не увенчалась успехом. Предлагал ее еще в 2017 г. Вячеслав Володин, который на тот момент руководил нижней палатой, для регистрации на голосование по законопроектам в рамках борьбы за дисциплину в нижней палате. Спикер принимал меры, чтобы депутаты посещали заседания и не могли голосовать карточками соседей.

«Мы буквально неделю назад знакомились с новейшими разработками в области цифровой экономики, которые ведет Сбербанк в рамках в том числе своих платформ. Но одна из таких разработок могла бы быть нами востребована — это регистрация депутатов по биометрическим данным», — говорил тогда Володин. По его словам, идентификация по чертам лица могла бы происходить через экран персонального планшета, который есть в зале у каждого депутата. Систему планировали запустить с 2019 г., но так и не ввели.

Кремлевская система 3D-распознавания лиц

По данным издания, в координационном центре Правительства тоже есть система распознавания лиц, по которой осуществляется пропуск в здание.

В 2012 г. CNews писал о внедрении подобной системы идентификации на одном из спецобъектов Кремля.

Реализовывала проект компания «Наука-Техника-Безопасность». Биометрическую систему компания поставила в составе своего мобильного модуля персонального досмотра — мобильного КПП. Разработчиком системы «Бродвей 3D» являлась российская компания «Артек Венчурз», специализирующаяся на разработке технологий и оборудования для трехмерного сканирования объектов.

Камера регистрирует трехмерное изображение, математическую модель лица с субмиллиметровой точностью, формирует биометрический шаблон и записывает его в базу данных. Затем каждый раз, открывая дверь или проходя через турникет, защищенные системой «Бродвей 3D», сотрудник бросает взгляд на камеру, в течение менее одной сек. камера сканирует, строит новое изображение и сравнивает его с записанным ранее в базе данных.