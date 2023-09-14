Сбербанк, «Яндекс», МТС, «Мегафон» и «Билайн» высказали свое «нет» госмонополии на персональные данные

Сбербанк, «Яндекс» и операторы связи запротестовали против создания единой ГИС для хранения персональных данных россиян в рамках нового законопроекта. Это инициатива Минцифры, и они уверены, что накопление столь важной информации в одном месте очень небезопасно. Власти приводят аргументы в пользу своей идеи, но бизнес категорически с ними не согласен и просит пересмотреть текст законопроекта. Он уже прошел первое чтение.

Персональные данные россиян в потенциальной опасности

Крупнейшие российские компании высказались против новой идеи властей по выгрузке персональных данных своих клиентов в единую госсистему. Как пишет Forbes, этой инициативе, в числе прочих, воспротивились Сбербанк и «Яндекс», а также операторы связи МТС, «Билайн» и «Мегафон».

Крупный бизнес высказался против обновленной версии законопроекта о регулировании персональных данных. В документе сказано, что компании будут обязаны выгружать персональные данные в госсистему, притом вовсе не обезличенные. Лишаться привязки к конкретным россиянам эти данные будут непосредственно в самой системе, после чего ими смогут пользоваться разработчики искусственного интеллекта.

По мнению компаний, подобный принцип хранения персональных данных, когда гигантские объемы сливаются во всего лишь одну систему, не является безопасным. К тому же, по их мнению, сама разработка такой системы выльется в финансовые затраты внушительных размеров.

Компании выразили свое видение в письме, которое направили в Правительство России на имя зампредседателя Дмитрия Чернышенко. Копия письма, написанного 2 августа 2023 г., отправилась председателю Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении Forbes, подлинность документа в компаниях – отправителях подтвердили).

Чего добивается бизнес

Авторы письма обратились к властям с просьбой пересмотреть текст законопроекта и прописать в нем весь алгоритм обезличивания персональных данных, а также порядок формирования дата-сетов на их основе для обучения искусственного интеллекта. Вместе с этим они просят закрепить в тексте «возможность свободного оборота обезличенных данных без получения у клиентов отдельного согласия на обработку их информации», сообщает Forbes.

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В случае, если Правительство не откажется от идеи создания единой ГИС, то бизнес предлагает наполнять ее в первую очередь теми персональными данными россиян, что были собраны непосредственно государством. Бизнес по просьбе властей сможет предоставить «только ту персональную информацию, которая нужна для обеспечения безопасности, в том числе для защиты от чрезвычайных ситуаций или санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Мнение властей

В числе первых, кто отреагировал на просьбу крупного бизнеса, оказалось Минцифры. В своем ответном письме оно заявило, что разработка единой госинфосистемы необходима «для сохранности больших массивов чувствительных данных» от возможного "деобезличивания"». Для достижения этого результата ведомство в настоящее время обсуждает создание ГИС, в которой пользователи будут иметь «доступ к наборам данных в закрытом контуре» . По информации издания, в Минцифры полагают, что именно такой формат работы с дата-сетами должен ускорить развитие искусственного интеллекта в России.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил изданию, что комитет рассматривает возможность привлечения представителей бизнес-сообщества к участию в процессе доработки законопроекта ко второму чтению «Думаю, компромиссное решение будет найдено», – сказал он.

Представители аппарата Дмитрия Чернышенко сообщили изданию, что «с точки зрения развития ИИ доступ к данным имеет критическое значение». «Чем больше примеров реальных данных нейронные сети увидят при тренировке, тем более точными и соответствующими реальности будут прогнозы во время эксплуатации», – отметили они, добавив, что из объемов информации для тренировки ИИ нужно удалять «чувствительные данные». К ним они отнесли ФИО россиян, их жату рождения, номера принадлежащих им документов и пр. «Обезличивание персональных данных и предоставление доступа к ним в рамках закрытого контура способны обеспечить решение такой задачи», – сказали изданию в аппарате Дмитрия Чернышенко.

Бизнес категорически не согласен

Российские компании прокомментировали ответы государства. «Для каждого отдельного проекта необходимо принимать во внимание множество факторов: исследовательскую задачу, структуру дата-сета, степень полезности этих данных и полученного в результате действий с ними результата», – заявили Forbes в МТС, добавив, что накопление заранее обезличенных персональных данных «лишено практического смысла и никак не способствует развитию рынка ИИ и аналитики данных». «При этом создание единой информационной системы по хранению обезличенных данных потребует существенных ресурсов, в том числе для поддержания безопасности такой объединенной системы, которая будет гораздо более уязвима в случае возможных диверсий, чем распределенные системы разных операторов данных», – подытожили представители МТС.

«Законопроект предусматривает фактическое изъятие персональных данных, собранных операторами в соответствии с требованиями закона, – сказали CNews представители «Мегафона». – Для некоторых участников рынка такие данные и результаты работы с ними являются основой бизнеса. Сбор и обеспечение сохранности персональных данных весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс. Создание предусмотренной законом единой ГИС приведет к стагнации рынка и отсутствию стимулов для разработки новых технологий обработки персональных данных».

«На первом этапе реализации законопроекта считаем необходимым обеспечить обезличивание персональных данных граждан, накопленных в государственных информационных системах и возможность их использования участниками рынка. Это повысит доступность данных для разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта без нарушения баланса интересов участников рынка, – добавили в «Мегафоне».

Депутаты тянут, Президент России торопит

Поправки к закону о персональных данных, которые так не понравились банкам, операторам и ИТ-компаниям, были внесены на рассмотрение в Госдуму еще в середине лета ковидного 2020 г. Спустя почти три с половиной года с того момента в их судьбе ничего не поменялось – они все еще находятся на рассмотрении, хотя первое чтение им все же удалось пройти – оно состоялось 16 февраля 2021 г.

До второго чтения документ пока не дошел, но судя по всему, он очень важен для властей, потому что вопрос взял на контроль Президент России Владимир Путин.

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В январе 2023 г. глава государства поручил Правительству принять законопроект, и это поручение планировалось к исполнению не позднее 15 июля 2023 г. Тем не менее, этого не случилось, а 30 июля 2023 г. Госдума завершила весеннюю сессию.

6 сентября 2023 г. Владимир Путин повторно дал Правительству и Госдуме поручение принять, наконец, этот законопроект. Нынешний срок – до конца 2023 г.

Три года, три версии законопроекта

После принятия законопроекта в первом чтении в Госдуме начались новые междведомственные обсуждения его текста. Например, Минцифры трижды вносила в него корректировки. Вторая версия документа была готова в середине марта 2021 г., а нынешняя третья редакция подоспела к концу мая 2021 г.

В третьей версии документа было закреплено положение, что Минцифры сможет требовать у компаний имеющиеся в их распоряжении персональные данные, а те обязаны будут незамедлительно выгрузить весь массив в специализированную госинфосистему. В тексте законопроекта содержится очень мало сведений о работе будущей ГИС – все это авторы документа предлагают прописать в подзаконных правовых актах.

Бизнес ополчился именно против третьей версии законопроекта, прямо заявив властям, что разработчикам ИИ новая ГИС не упростит доступ к нужной им информации, а вот россиянам жизнь может усложнить в плане потенциальных утечек их персональных данных. «Создание единой государственной системы персональных данных потребует существенных государственных затрат, – говорится в письме, адресованном Володину и Чернышенко. – Для этой ГИС нужна инфраструктура такой сложности и масштаба, аналогов которой сейчас нет даже среди государственных информационных систем». Также в нем сказано, что запуск единой ГИС обернется «стагнацией рынка решений с использованием ИИ и отставанию России от других стран в части разработки и применения передовых технологий», пишет Forbes.