Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Каждый второй россиянин против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов

Каждый второй россиянин поддерживает запрет работы на госслужбе для вернувшихся релокантов, каждый пятый против такой дискриминации, три из 10 сомневаются. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителе экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй экономически активный россиянин (48%) поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов. «Не должны релоканты работать в госкомпаниях и на госслужбе, так как доверия к ним уже нет»; «Кто их, где, о чем уговорил?!»; «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадежные», — комментируют опрошенные. Против предложения высказался каждый пятый респондент (21%), три из 10 затруднились с ответом: «Если релоканты обладают образованием и опытом, необходимым государству и госкомпаниям, пусть работают»; «Граждане страны не могут лишаться своих гражданских прав или быть поражены в какой-либо законной деятельности. Госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, выезд и въезд. Покидать страну и возвращаться в нее — это не преступление»; «Люди вернулись, а это значит, они поняли, что в этой стране лучше и будут работать на благо государства».

Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов значительно выше (54% против 43% среди россиянок). Кроме того, женщины гораздо чаще мужчин затруднялись с ответом (41 и 21% соответственно).

Наиболее ярко разделились мнения представителей разных поколений. Молодежь до 35 лет проявляет наименьшую поддержку ограничений — всего 36%. С увеличением возраста опрошенных уровень поддержки запрета увеличивается, достигая 65% среди респондентов в возрасте 45+.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

Похожая тенденция наблюдается и с увеличением уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц инициативу поддержали 46%, среди граждан с зарплатой от 100 тыс. — 55%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 372. Время проведения: 22—25 августа 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: