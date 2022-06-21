На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку

Российский Минфин без видимых причин отказывается согласовывать проект передачи 1,3 млрд руб. от ликвидируемого фонда «Росинфокоминвест» фонду РФРИТ. Деньги должны пойти на поддержку экспорта российского программного обеспечения.

Минфин против

Российское Министерство финансов отказывается согласовывать проект господдержки экспорта российского ПО, сообщили «Ведомости». В частности, заморожена передача средств в размере 1,3 млрд руб., которые предназначались Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ).

На момент публикации материала данная сумма находилась у фонда «Росинфокоминвест», единственным владельцем которого является Росимущество. Как выяснила редакция CNews, на 21 июня 2022 г. «Росинфокоминвест» находился под процедурой ликвидации, инициированной 3 марта 2022 г.

Все функции фонда в настоящее время переданы РФРИТ. Постановление об этом 16 марта 2022 г. выпустило Правительство России.

Необъяснимый протест Минфина

В связи с ликвидацией «Росинфокоминвеста» аккумулированные им средства в размере 1,3 млрд руб. должны были прейти в РФРИТ. Предполагалось, что этот переход будет подтвержден указом Президента России Владимира Путина.

Продвижение российского ПО за рубежом требует финансовых вливаний

Проект документа был подготовлен Минцифры России еще зимой 2022 г. и стал доступен для общественного обсуждения 17 февраля 2022 г. Пояснительная записка к нему гласит, что для выполнения функций «Росинфокоминвеста» фонду РФРИТ необходимо финансирование.

Именно этот проект не пропускает Минфин, отказываясь согласовывать его. Со слов источников издания, министерство, в целом, не против передачи 1,3 млрд руб. РФРИТу.

Между тем, Минфин «снова и снова отправляет проект на доработку, просит предоставить дополнительные обоснования по механизмам финансирования ИТ-решений», – сообщил изданию профильный чиновник. Другой источник «Ведомостей, сотрудник неназванной крупной ИТ-компании России, подтвердил это. «Сейчас Минфин очень неохотно решает любые вопросы, которые касаются выделения денег на что-либо», – сказал он.

По оценке экспертов, процедура ликвидации «Росинфокоминвеста» не должна мешать передаче денег на господдержку экспорта российского ПО РФРИТу. Такого мнения придерживается, в частности, зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. «Если это средства федерального бюджета, то существуют различные правовые конструкции изменения их назначения, – заявил он изданию. – Для решения вопроса могут быть приняты и федеральный закон, и указ президента, и в некоторых случаях постановление правительства. В данном случае ликвидируется не обычное АО, а компания со 100-процентным участием государства. В таких случаях помимо стандартных правил работают нормы административного и бюджетного права. Это позволяет принимать нетривиальные решения, в том числе по распоряжению активами».

Без Минцифры не обойтись

Представители Минфина подчеркнули, что ответы на вопросы, касающимся передачи средств РФРИТу, следует искать в другом министерстве. «По данным вопросам целесообразно обратиться в профильное ведомство – Минцифры», – сказали они изданию.

На момент публикации материала в Минцифры не комментировали происходящее с бюджетом на господдержку экспорта российского софта. Представители ведомства отметили лишь, что «проект указа президента проходит процедуры согласования».

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Минцифры напрямую связано с АО «Росинфокоминвест», Организация была создана в 2007 г. при непосредственной поддержке министерства, которое на тот момент возглавлял Леонид Рейман.

Объем средств фонда на начальном этапе составил 1,45 млрд руб. Тем не менее, на протяжении всей истории своего существования фонд, по большей части, бездействовал, что вызывало вопросы у регулирующих органов.

Так, весной 2015 г. вопрос о необходимости существования этого фонда подняла Генеральная прокуратура. Она направила Президенту России предложение о его закрытии по той причине, что тот на протяжении семи лет не осуществлял долгосрочные инвестиции и поддержку новых предприятий, а полученные от государства почти 1,5 млрд руб. разместил на банковских депозитах.

В начале 2019 г. «Росинфокоминвест» привлек внимание Счетной палаты России. Она опубликовала информацию, что на тот момент фонд вложился всего лишь в один проект – в RoboETF, объединяющий европейскую платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и технологию робоэдвайзинга, то есть автоматизированных финансовых консультаций. Аудиторы палаты объяснили это тем, что руководство фонда плохо выполняло свои обязанности и несвоевременно принимало решения.

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В сентябре 2019 г. российское Правительство наделило фонд Росинфокоминвест новыми возможностями по инвестированию средств в российские технологические компании. Соответствующее постановление было подписано бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым 2 сентября 2019 г.

«Росинфокоминвест» неоднократно расходовал деньги на собственные нужны. Так, в 2021 г. фонд потратил 300 тыс. руб. на услуги агрегаторов такси (данные «Контур.фокус»). В январе 2022 г. эти расходы выросли до 500 тыс. руб.

По итогам 2021 г. выручка фонда составила 1,5 млрд руб. отчетный период он завершил с чистым убытком в размере 85,5 млрд руб. (данные «Контур.фокус»).