Чистка реестра российского ПО станет ежегодной. Власти рассказали, за что будут удалять софт из реестра

Минцифры хочет проредить реестр отечественного ПО и удалить из него около 1000 приложений, не соответствующих действующих требованиям. Для этого в настоящее время проводится первый за шесть лет работы реестра аудит, хотя по решению Правительства такие проверки должны проходить ежегодно.

Почти ежегодный аудит реестра

Российское Минцифры установило сроки проведения чистки реестра отечественного ПО. По данным «Известий», список программ, подлежащих выдворению из реестра, будет оглашен министерством не позднее 7 ноября 2021 г.

Вопрос удаления несоответствующих требованиям программ из реестра Минцифры поднимет на ближайшем очном заседании экспертного совета. По информации издания, оно может пройти до конца ноября 2021 г. Как пишут «Известия», пока названия программ – кандидатов на удаление не прозвучали, у их владельцев еще есть возможность привести их к полному соответствую действующим условиям присутствия в составе реестра.

Что примечательно, в постановлении Правительства России №1236 от 2015 г. сказано, что аудит реестра должен проводиться ежегодно. Однако это всего лишь первая по счету проверка за неполные шесть лет его существования. На запрос CNews о причинах отказа от аудита в предыдущие года существования реестра представители Минцифры ответили: «Это первый масштабный аудит реестра, менее глобальные проверки проводились и ранее».

За что будут удалять из реестра

Под угрозой удаления находятся программы, чьи правообладатели исключены из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Также это может коснуться софта, не соответствующего действующим требованиям для включения в реестр.

Чистка реестра отечественного ПО станет ежегодным мероприятием

В частности, будет проведена оценка актуальности данных о ПО и его разработчиках. Помимо этого, Минцифры проверит еще один важный параметр – компания, отвечавшая за разработку той или иной программы в составе реестра, должна управляться российской организацией или гражданином России. Также разработчик должен обладать исключительными правами на свое ПО и его компоненты, а сами приложения должны свободно продаваться на территории России.

Зачем нужна проверка

Впервые о проверке реестра отечественного ПО, как сообщал CNews, стало известно в начале сентября 2021 г. Об этом редакции CNews в своем интервью рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. «Мы планируем до конца 2021 г. провести дополнительный анализ всех продуктов, включенных в реестр. Далее будем информировать правообладателей продуктов, не соответствующих актуализированным требованиям, чтобы продукты были доработаны, иначе их исключат из реестра», – заявил он.

Со слов Паршина, причина проверки состава реестра заключается не только в том, что он из-за льгот по НДС стал существенно популярнее у разработчиков. Ревизия происходит на фоне изменившихся правил наполнения реестра.

Одна из причин – экспертный совет при реестре и Минцифры теперь могут инициировать исключение продукта из реестра. «До этого были определенные юридические пробелы, не было формальных оснований для исключения продукта из реестра», – сказал Максим Паршин.

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Кроме того, с 1 июля 2021 г. изменилась процедура включения в реестр. Плюс ко всему, в конце марта 2021 г. заработал новый сайт реестра.

Сотни кандидатов

Реестр российского ПО, совсем скоро отметит свое шестилетие. Он заработал 1 января 2016 г, и за это время в него было добавлено почти 11,9 тыс. программных продуктов. Число зафиксированных в нем правообладателей приближается в 3800. Для сравнения, на 1 сентября 2021 г. число записей в реестре находилось на отметке в 11,3 тыс.

В последние месяцы эксперты Минцифры проводят проверку актуальности данных, включенных в реестр российского ПО. На начало ноября 2021 г. было выявлено в пределах 900 программ, предоставленная информация о которых устарела.

Темпы роста количества программ в реестре ускоряются

Это означает, что все они могут оказаться за пределами реестра. Кроме того, проводившие проверку специалисты не смогли связаться со 104 правообладателями из-за отсутствия на момент проверки сведений о них в ЕГРЮЛ.

Реестр отечественного ПО напрямую связан с политикой импортозамещения. Постановление российского Правительства №1236 от 2015 г. гласит, что все отечественные госорганы при закупке программного обеспечения обязаны отдавать предпочтение ПО из реестра. Приобретать иностранный софт дозволяется только при отсутствии альтернативы среди отечественных разработок. Впрочем, госорганизации нередко находят способы обхода данного ограничения.

1004 приложения, рискующих «вылететь» из реестра – это менее 10% от общего числа включенного в его состав ПО. В середине сентября 2021 г. CNews со ссылкой на источник в экспертном совете при реестре в Минцифры писал, что таких программ могло быть около 30%.