Запущена новая информационная система реестра российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации оптимизировало работу информационной системы реестра российского ПО. Ранее Минцифры России сообщало о возросшем количестве заявок от разработчиков продуктов на включение в реестр после анонсирования налоговых льгот для российских ИТ-компаний.

Обновленная версия позволяет на одной платформе в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством. Нововведение сделает процедуру рассмотрения заявок эффективнее и прозрачнее. В случае получения отказа во включении в реестр заявитель сможет оперативно ознакомиться с причиной и повторно подать документы.

«Реестр российского ПО — среда взаимодействия разработчиков и членов Экспертного совета для оперативного рассмотрения заявок. После объявления о налоговых льготах для ИТ-компаний число обращений кратно увеличилось: ежемесячно в реестр поступает более 500 заявок. Новая версия информационной системы реестра будет способствовать повышению качества экспертизы, скорости рассмотрения заявок и включения продуктов в реестр», — прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Также изменения сделают удобнее работу с реестром потенциальных заказчиков программных продуктов. Поиск ПО в новой версии можно осуществлять по расширенным критериям, функциональным и эксплуатационным характеристикам. Кроме того, реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре.

Заявки на регистрацию продуктов в реестре российского ПО уже можно подавать на новом сайте. Предыдущая версия доступна для обработки ранее поданных заявлений.

«С расширением мер поддержки ИТ-отрасли и углублением импортозамещения роль реестра возрастает, поэтому обновление платформы — своевременная мера. Реестр развивается и по направлению удобства использования его разработчиками ПО: рост прозрачности, технологичности, и по направлению пользования им заказчиками, покупателями ПО. Появились новые средства подбора нужных программ. Компании, в том числе, региональные, уже отмечают повышение скорости рассмотрения заявок и интерактивности работы реестра», — отметил директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев.

«Цифровая трансформация добралась и до реестра российского ПО. Обновленная версия информационной системы реестра, которую запустило Минцифры, отражает основные пожелания разработчиков ПО. Оптимизирована система обратной связи, конкретизированы статусы заявок, стало быстрее при необходимости подать заявку повторно. Изменение порядка работы с реестром — долгожданная для разработчиков мера, среди членов РУССОФТ эта тема находит очень позитивный отклик», — рассказал президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров.