K2 Cloud и Aston обеспечат поддержку и повышение производительности корпоративных систем «1С»

Российский провайдер облачных решений K2 Cloud и компания Aston объявили о партнерстве, направленном на развитие сервисов сопровождения и оптимизации корпоративных систем «1С». Цель сотрудничества — обеспечить стабильную работу бизнес-критичных приложений, сократить простои и создать прозрачную, предсказуемую модель затрат на ИТ-поддержку. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Это партнерство позволит объединить надежную инфраструктуру «K2 Облака» с экспертизой Aston в области поддержки и оптимизации «1С». Заказчики получат возможность использовать готовые комплексные решения, включающие облачную платформу, сопровождение и техническую поддержку в формате 24/7.

Aston специализируется на комплексной технической поддержке корпоративных ИТ-систем на базе «1С» и более 15 лет помогает компаниям снижать риски, связанные с простоями и сбоями. Подход Aston основан на переходе от реагирования к предсказуемости и контролю. Вместо «тушения пожаров» клиент получает стабильную работу систем в рамках прозрачного SLA, фиксированную стоимость услуг и гибкое масштабирование ресурсов под нагрузку.

Сочетание экспертного подхода Aston и инфраструктуры «K2 Облака» позволяет обеспечить стабильную работу системы на уровне платформы. Сертифицированная по требованиям информационной безопасности платформа К2 Облака гарантирует доступность до 95%, масштабируемость под необходимую нагрузку, встроенные сервисы резервного копирования и мониторинга. Благодаря этому заказчики получают единую экосистему, в которой сопровождение «1С» и облачная инфраструктура работают как комплексное решение – безопасно, стабильно и без капитальных затрат.

Практическая эффективность такого подхода подтверждается кейсами Aston. Так, в одном из проектов компания за шесть часов восстановила работу «1С» после критического сбоя перед закрытием месяца благодаря оптимизации SQL-запросов и корректировке конфигурации системы. В другом случае переход на SLA-пакет позволил клиенту сократить расходы на поддержку на 30% и снизить время реакции на критические инциденты до 30 минут.

«Цель компании Aston – обеспечение удовлетворенности и качества поставляемых услуг заказчикам в области поддержки, разработки и облачных технологий, что подтверждается многолетними отношениями с получателями наших сервисов. Совместно с K2 Cloud мы можем выйти на успешный уровень решения любых задач в облаке от профессиональной команды нашего партнера», – сказал Руслан Мельников, директор по развитию облачных технологий Aston.

«Мы концентрируемся на измеримых результатах – повышении доступности, сокращении времени реакции и снижении расходов. В связке с Aston наши клиенты получают комплексное решение, которое обеспечивает не только поддержку, но и реальное повышение эффективности их ИТ-систем», – сказала Анжелика Захарова, руководитель практик «1С» и кибербезопасности.