Syssoft предложит клиентам решения Nutanix

Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с Nutanix, вендором программного обеспечения для частных, гибридных и мультиоблачных вычислений.

В рамках сотрудничества клиенты Syssoft получат доступ к основным продуктам компании, среди которых самые популярные решения вендора: Acropolis Operating System (AOS) — распределенная платформа управления и оркестрации. Операционная система обеспечивает автоматическое хранение данных, масштабируемость, эффективность использования пространства, безопасность и защиту. На AOS работает платформа Nutanix HCI; Acropolis Hypervisor (AHV) — программная платформа Nutanix, безопасный гипервизор, основанный на открытом исходном коде; Prism — решение, которое позволяет комплексно управлять виртуализированными средами ЦОДа. С помощью Prism можно масштабировать, управлять и обновлять кластеры и виртуальную сеть, а также персонализировано настраивать политики виртуальных машин.

«Сегодня платформа корпоративного облака Nutanix позволяет тысячам компаний запускать свои приложения и рабочие нагрузки с непревзойденной производительностью в любом облаке, работая бесперебойно и с минимальным вмешательством. Использование ПО Nutanix не только поможет предсказать расходы на инфраструктуру, но и повысит эффективность центра обработки данных, а также максимально сократит ИТ-риски», — сказала Василина Васильева, руководитель направления по работе с партнерами Nutanix в России и СНГ.

«Мы убеждены, что в пост-коронавирусном мире решения для виртуализации будут пользоваться все большей популярностью, поэтому активно развиваем сегмент такого ПО. Наш портфель пополнился очень производительными, масштабируемыми и при этом элегантными решениями Nutanix. Можно смело назвать Nutanix сердцем современного корпоративного центра обработки данных», — отметил Владимир Трифонов, менеджер по развитию бизнеса Syssoft.