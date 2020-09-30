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Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака

Интеграция Инфраструктура Облака

Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака. В то время как гибридное облако считается идеальной ИТ-моделью, отчет указывает на большие сложности с его использованием: 69% организаций считают, что трансформация занимает больше времени, чем ожидалось. Однако цель ясна: 95% респондентов полагают, что выиграют от гибридного подхода при условии обеспечения согласованной работы и сквозных операций в разных облачных средах. Это позволит решить множество проблем, с которыми они столкнулись: от изолированных операционных сред до кадрового дефицита.

В отчете, подготовленном исследовательской фирмой Vanson Bourne по заказу Nutanix, проанализированы ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при управлении инфраструктурой из публичных и частных облаков. Компания опросила 650 респондентов, принимающих решения в области ИТ и представляющих компании разных размеров и разных индустрий в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Публичное облако не всегда является лучшим решением. Общедоступные облака спровоцировали революцию в ИТ-индустрии. И хотя они идеальны для некоторых нагрузок, они не подходят для других, что заставляет компании использовать гибридную инфраструктуру. Согласно исследованию, большинство респондентов обеспокоены работой критически важных бизнес-приложений в общедоступном облаке: особенно в отношении надежности (75%), переносимости (73%) и стоимости (72%). Кроме того, некоторые просто не могут мигрировать критически важные приложения из-за сложности, цены или по соображениям безопасности или требований регуляторов. Например, среди главных проблем гибридного облака 75% опрошенных указывали на необходимость реинжиниринга приложений или платформ и 71% на сложность процесса миграции.

Гибридизация усугубляет кадровую проблему в ИТ. Компании испытывают дефицит квалифицированных ИТ-специалистов, но проблема усугубляется еще сильнее, когда им приходится искать ИТ-специалистов, способных управлять инфраструктурой как публичного, так и частного облака. В данный момент этим средам требуются разные наборы навыков и знаний. 88%организаций говорят, что сталкиваются с проблемами в обеспечения навыков у ИТ-персонала для управления гибридной инфраструктурой, и 53% считают это главной проблемой.

Отсутствие навыков приводит к изолированности и неэффективности. Учитывая, что разные навыки требуются для управления частным и публичными облаками, компаниям приходится использовать для их поддержки разные команды, что приводит к изолированности сред, с чем сталкивались 95% респондентов. Такой подход приводит к операционной неэффективности: 49% респондентов отметили увеличение необходимых ресурсов, 45% увеличение затрат и 43% отметили растрату ресурсов.

Переносимость обязательна, и не только для приложений. Для 88% лицензирование ПО является важным аспектом в построении гибридной ИТ-инфраструктуры, поскольку 58% столкнулись с трудностями, связанными с лицензированием ил также 58% с зависимостью от поставщика при переходе в публичное облако. Кроме того, 65% готовы рассмотреть возможность использования модели подписки при лицензировании ИТ-решений.

«Сейчас организации должны ориентироваться на гибкость, важнейшим аспектом которой является децентрализация ресурсов и их высокая доступность, – сказала Венди М. Пфайффер, ИТ-директор Nutanix. – Бизнес может использовать публичные и частные облака или даже периферийные вычисления, чтобы разместить ИТ-инфраструктуру именно там, где она больше всего нужна. Но, как мы видим в исследовании, эта гибкость возможна только при обеспечении совместимости компонент, общего инструментария и возможности сквозных операций в нескольких облаках, что и делает гибридную облачную среду идеальной».

Гибкость – это больше не выбор между частным и общедоступным облаком или же между разными провайдерами. Организациям необходимо решение, которое обеспечит инструментарий и проверенные практики для согласованной работы в нескольких облаках, чтобы преодолеть множество проблем и неэффективность эксплуатации гибридного облака, с которыми они сталкиваются в настоящее время. Оптимальная гибридная облачная среда обеспечит совместимость, которая им необходима для обеспечения гибкости в использовании нескольких облаков, как частных, так и общедоступных.

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