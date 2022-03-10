KPBS модернизировала инфраструктуру «АДК»

KPBS внедрила гиперконвергентную систему Nutanix в корпоративную инфраструктуру ООО «АДК», поставщика инженерного и сантехнического оборудования на Алтае и в Западной Сибири.

Основной предпосылкой для обновления стали системные недостатки классической инфраструктуры, которая использовалась для работы бизнес-приложений (платформа «1С», сайты, мессенджеры). Она перестала соответствовать требованиям бизнеса: скорость операций была недостаточной, возникали сложности в обслуживании, а отказы компонентов вызывали заметные негативные последствия для бизнес-процессов.

«Из-за последствий отказа компонентов мы организовали круглосуточный мониторинг системы и создали на складе запас комплектующих, необходимых для ее быстрого восстановления. Это привело к дополнительным затратам времени и ресурсов, отвлекало от решения более важных задач», – сказал Максим Нагорный, начальник отдела информационных технологий ООО «АДК».

После нескольких сбоев, которые привели к простою сервисов, было принято решение о модернизации серверного оборудования. Ее основными целями стали доступность приложений и сервисов, отказоустойчивость, увеличение производительности, удобство для пользователей.

В ходе согласования проекта принято решение отказаться от стандартной трехуровневой связки «серверы+СХД+сеть» и использовать гиперконвергентную систему Nutanix. Она проста в эксплуатации, имеет достаточный запас прочности и возможности для быстрого расширения.

«С помощью Nutanix любая компания может применять технологии, которые используют самые инновационные компании мира, такие как Google, Facebook или Amazon: кардинальное упрощение управления инфраструктурой, линейный рост производительности, расширение простым добавлением узла, и отказоустойчивую архитектуру по принципу shared-nothing. Хотя Nutanix широко представлен во многих регионах России, для Алтайского края кейс ООО "АДК" – первый. Мы уверены, что модернизация инфраструктуры поспособствует дальнейшему развитию ООО “АДК” и усилит их конкурентные преимущества», – отметил Алексей Орлов, руководитель направления Nutanix в KPBS.

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации Интеграция

При модернизации инфраструктуры внедрен кластер Nutanix и 10-гигабитные коммутаторы. В сравнении с классической инфраструктурой кратно выросла скорость операций закрытия месяца в базе «1С». Время выполнения отдельных операций сократилось с пяти часов до 20 минут.

***

ООО «АДК» – поставщик отопительного, инженерного и сантехнического оборудования. Филиалы расположены в городах Алтая и западной Сибири. Компания выпускает продукцию под собственным брендом, а также является дилером и официальным представителем отечественных и зарубежных производителей.