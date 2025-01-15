Росплатформа Р-Виртуализация
«Р-Виртуализация» представляет собой комплексное решение для создания высокопроизводительных виртуальных инфраструктур. Система включает в себя гипервизор с графическим интерфейсом управления, поддержкой высокой доступности и живой миграции виртуальных машин. В сочетании с системой распределенного хранения данных «Р-Хранилище», решение позволяет создавать гиперконвергентные кластеры, объединяющие вычислительные ресурсы и хранилище данных на базе стандартных серверов x86.
Росплатформа Р-Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Члек Сергей 25 6
|Рубанов Владимир 75 4
|Рустамов Рустам 412 2
|Смирнов Алексей 242 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Путин Владимир 3171 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Урусов Виктор 127 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Гусев Михаил 23 1
|Калина Роман 62 1
|Горбачев Александр 21 1
|Типисова Елена 5 1
|Липунцов Юрий 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Скляр Алексей 53 1
|Елистратов Николай 90 1
|Шатилин Николай 6 1
|Рыжавский Дмитрий 8 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Капитанов Алексей 1 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Волков Егор 5 1
|Данилин Александр 17 1
|Комаров Михаил 20 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Лагунцов Евгений 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
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