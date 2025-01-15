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Росплатформа Р-Виртуализация


«Р-Виртуализация» представляет собой комплексное решение для создания высокопроизводительных виртуальных инфраструктур. Система включает в себя гипервизор с графическим интерфейсом управления, поддержкой высокой доступности и живой миграции виртуальных машин. В сочетании с системой распределенного хранения данных «Р-Хранилище», решение позволяет создавать гиперконвергентные кластеры, объединяющие вычислительные ресурсы и хранилище данных на базе стандартных серверов x86.


15.01.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard 1
21.11.2024 Продукты компании «Росплатформа» получили сертификаты ФСТЭК России 1
29.08.2024 ОС «МСВСфера 9» совместима с «Р-Виртуализацией» 1
23.01.2024 «DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы 1
21.11.2023 Gagar>n и «Росплатформа» заключили партнерство 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup 1
22.10.2021 Машина виртуализации «Скала-р МВ» получила новые возможности 1
Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
15.05.2020 Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1
31.10.2018 «Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов 2
20.07.2018 Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы» 2
28.10.2016 «Ланит-Интеграция» представила решение по созданию программно-определяемого ЦОДа 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Росплатформа Р-Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Росплатформа - Р-Платформа 83 13
Broadcom - VMware 2359 5
Microsoft Corporation 24623 4
Nutanix 98 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 4
Ред Софт - Red Soft 700 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Google LLC 11775 2
Хост ГК - HostVM 46 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Virtuozzo - Parallels Holding 66 2
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Ланит Интеграция 190 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Huawei 3932 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Ingram Micro 54 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Apple Inc 12099 1
Huawei Technologies 399 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Cisco Systems 5114 1
8213 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 1
Directum - Директум 1089 1
Dropbox 498 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Почта России ПАО 2112 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Альфа-Банк 1769 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 13
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 9
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 2
Росплатформа Р-Хранилище 17 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 6
Linux OS 9936 5
OpenNebula 39 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
MariaDB - SkySQL 40 3
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Office 3734 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Skype 2067 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Члек Сергей 25 6
Рубанов Владимир 75 4
Рустамов Рустам 412 2
Смирнов Алексей 242 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Рахметов Руслан 56 1
Путин Владимир 3171 1
Меджитов Тимур 85 1
Урусов Виктор 127 1
Рудычева Наталья 95 1
Гусев Михаил 23 1
Калина Роман 62 1
Горбачев Александр 21 1
Типисова Елена 5 1
Липунцов Юрий 7 1
Журавлёва Надежда 9 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Бутенко Юрий 65 1
Скляр Алексей 53 1
Елистратов Николай 90 1
Шатилин Николай 6 1
Рыжавский Дмитрий 8 1
Белоусов Сергей 241 1
Капитанов Алексей 1 1
Киселева Екатерина 9 1
Волков Егор 5 1
Данилин Александр 17 1
Комаров Михаил 20 1
Баранов Дмитрий 24 1
Лагунцов Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Канада 4881 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Америка Латинская 1811 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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