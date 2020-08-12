Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes

Компания Nutanix объявила о доступности решения Nutanix Clusters on AWS. Оно дает возможность устанавливать и использовать все продукты и сервисы Nutanix на «чистых серверах» Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) платформы Amazon AWS. Nutanix представляет комплексное решение, объединяющее вычислительные ресурсы и хранилище данных, интегрированную с AWS сеть, а также обеспечивающее унифицированные операции и переносимость лицензий между частным и публичным облаками, тем самым устраняя ключевые технические и эксплуатационные проблемы гибридного облака. Таким образом Nutanix создает гибридную облачную инфраструктуру, позволяющую ускорить цифровизацию и оптимизировать расходы, так как эти задачи стали еще более важны для организаций во время пандемии COVID.

По данным Gartner, к 2021 г. 90% организаций будут использовать модель мультиоблака или гибридного облака для своих ИТ-потребностей. Компании хотят иметь гибкость нескольких облаков, но при этом они сталкиваются со сложностью, изолированностью сред и дополнительными расходами при управлении частными и публичными облаками. Комплексное решение, которое обеспечивает единый опыт работы с инструментами и операциями в обоих типах облаков, позволит преодолеть изолированность и неэффективность, предоставляя гибкость в выборе подходящего облака для каждой рабочей нагрузки.

С этим анонсом Nutanix распространяет простоту и удобство своего ПО на публичное облако. Благодаря встроенной сетевой интеграции с AWS новое решение устраняет издержки и сложность управления гибридными средами, обеспечивает простую мобильность приложений между облаками без необходимости адаптировать их. Клиенты могут выбирать подходящую облачную среду для каждого приложения с возможностью переноса лицензий между облаками, что напрямую влияет на оптимизацию затрат.

Кроме того, они могут использовать весь набор программных решений Nutanix и в частном, и публичном облаке. Сюда входят решения: Files для неструктурированного хранения файлов, Calm для оркестрации приложений, Era для администрирования и автоматизации баз данных и другие.

Ключевые особенности Nutanix Clusters:

Мобильность приложений и данных. Nutanix Clusters устраняет серьёзную проблему для компаний на пути к облаку, предоставляя удобный способ переноса туда унаследованных приложений и данных. Он обеспечивает их мобильность без необходимости перестраивать архитектуру приложений, что могло быть чрезвычайно дорогостоящим и трудоемким.

Оптимизация операций в единой среде управления. Кластеры Nutanix позволяют создавать и управлять инфраструктурой и приложениями через единый интерфейс. В отличие от конкурирующих решений, которые предлагают только управление изолированным облаком, Nutanix Clusters распространяет механизмы управления на частное и публичное облако. Общий набор решений и инструментов устраняет необходимость в отдельных командах для управления каждой средой и их специального обучения, а также обеспечивает простую переносимость приложений.

Встроенная сетевая интеграция с AWS. Благодаря встроенной интеграции с AWS на сетевом уровне Nutanix Clusters обеспечивает простоту развертывания и производительность. Такая интеграция позволяет клиентам использовать их существующие учетные записи AWS, включая неиспользованные кредиты, виртуальные частные облака и подсети. Это обеспечивает по-настоящему общую среду управления частного и публичного облака и упрощает управление гибридным облаком.

Оптимизация стоимости облачных вычислений. Помимо решения ключевых технических и эксплуатационных задач гибридного облака, Nutanix Clusters способен обеспечить значительную экономию затрат. Она достигается за счет устранения необходимости управления каждой облачной средой выделенной командой, устранения необходимости в дорогостоящей подготовке к миграции унаследованных приложений, а также возможности быстро перевести кластеры публичного облака в спящий режим одним щелчком мыши. Кроме того, клиентам доступны переносимые лицензии, гибкие модели оплаты и прозрачность расходов в облаке. К тому же, Xi Beam позволяет компаниям оптимизировать свои облачные инвестиции и выбрать по-настоящему правильное облако для каждой рабочей нагрузки.

Свобода выбора. Кластеры Nutanix в AWS дают возможность использовать существующее локальное оборудование и кредиты AWS для создания гибридной среды. Кроме того, клиенты могут использовать приобретённые локальные лицензий, выбрать модели с оплатой по факту использования или фиксированные тарифные планы.

Исследования клиентского опыта выявили ключевые варианты использования Nutanix Clusters:

«Поднять и перенести». Клиенты, которые хотят мигрировать приложения в облако или объединить свои центры обработки данных, теперь могут просто «поднять их и перенести». Nutanix Clusters устраняет необходимость в адаптации приложений, что приводит к значительной экономии средств и времени. Кроме того, Nutanix Move упрощает перенос приложений между решениями других поставщиков и кластерами Nutanix.

Эластичность по требованию. Теперь клиенты могут быстро масштабировать вычислительные ресурсы или расширять свою деятельность в разных регионах за считанные минуты, использовав публичные облака для поддержки сезонных потребностей, при изменении приоритетов и в других случаях. Это особенно полезно, когда скорость имеет решающее значение, а традиционное расширение емкости занимает слишком много времени, как например в случае развёртывания VDI.

Непрерывность бизнеса. Клиенты могут использовать AWS для обеспечения высокой доступности и аварийного восстановления без сложностей, присущих управлению облачными или автономным решениям аварийного восстановления.

Возможность встраивать облачные сервисы. Клиенты имеют возможность использовать облачные сервисы с существующими локальными приложениями без их перепроектирования. Это позволяет легко модернизировать существующие приложения, используя преимущества таких облачных сервисов, как искусственный интеллект, машинное обучение, аналитика и многие другие.

Кластеры Nutanix на AWS в настоящее время доступны для клиентов в 20 регионах AWS. Помимо возможности легко использовать существующие переносимые лицензии Nutanix, клиенты смогут выбирать между моделями резервирования и оплаты по мере использования. Чтобы узнать больше о Nutanix Clusters on AWS, вариантах использования или протестировать его, посетите сайт.