Sealed Air развернула платформу Nutanix для российского представительства

Nutanix совместно с KPBS, партнером уровня Cloud Champion, осуществили поставку гиперконвергентных комплексов Nutanix для российского представительства Sealed Air - ведущего мирового производителя широкого ассортимента материалов и систем защитной упаковки пищевых продуктов. Реализованные с помощью гиперконвергентного комплекса Nutanix возможности являются оптимальными для глобальной корпорации Sealed Air и ее представительств.

На глобальном уровне корпорация «Силд Эйр» выбрала Nutanix для комплексного решения бизнес-задач IT.

«Мы выбрали Nutanix как передовую вычислительную платформу, как решение для виртуальных систем и инфраструктуры своей штаб-квартиры в США. Платформа объединяет в себе вычислительные ресурсы серверов и корпоративную СХД в едином решении. Оценив производительность, упрощение архитектуры, прогнозируемые расходы и пошаговое расширение, мы решили использовать гиперконвергентную систему для локальных представительств и в других странах», - прокомментировал руководитель IT департамента по Европе и СНГ корпорации Sealed Air Константин Фельгер.

«С помощью Nutanix можно управлять инфраструктурой филиала Sealed Air в России из одного простого интерфейса из любой точки мира – как локальными специалистами, так и из штаб-квартиры Sealed Air в США. Отдельно хочется отметить возможность централизованного обновления по расписанию, возможность настройки репликации с другими кластерами Nutanix в мире. Кроме того, созданная инфраструктура является решением «под ключ», что избавляет IT-службу от необходимости закупки и управления отдельно стоящими серверами, СХД и сетью. Следует также отметить простоту запуска и управления, что особенно важно для таких компаний как Sealed Air, где фокус установлен на сервисную модель и нет времени управлять инфраструктурой», - отметил Алексей Орлов - руководитель направления Nutanix компании KPBS - первого в России авторизованного партнера Nutanix по технической поддержке.

«По результатам участия в проекте, хочу отметить умение KPBS координировать действия между локальными и глобальными командами вендора и нас, как Заказчика, для удовлетворения наших потребностей, включая эффективную эскалацию соответствующих процессов и гибкие финансовые условия. Наличие у KPBS локализованной поддержки – хорошая возможность ускорить процесс разрешения инцидентов», - прокомментировал руководитель IT департамента по Европе и СНГ корпорации Sealed Air, Константин Фельгер.