ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО

«Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», объявил о включении операционной системы «Альт сервер виртуализации» в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Эта ОС предназначена для построения виртуальных и облачных сред любого масштаба и может использоваться в организациях разных размеров – от средних предприятий до дата-центров крупных корпораций и провайдеров.

«Альт сервер виртуализации» – ОС для виртуальных и облачных сред, которая работает на трех серверных аппаратных платформах, поддерживающих виртуализацию: x86_64, ARMv8, ppc64. Операционная система протестирована с серверами трех производителей, занимающих верхние позиции в мировых рейтингах: HP (серверы Proliant), Huawei (Taishan 200 и Taishan 100) и IBM (Power 9). Благодаря этому потребители получают возможность строить надежные и высокопроизводительные виртуальные и облачные среды.

В планах «Базальт СПО» и мировых производителей аппаратных платформ – совместные крупные внедрения в госорганах, госкорпорациях, на объектах критической информационной инфраструктуры, в дата-центрах крупных предприятий. «Альт сервер виртуализации» могут также использовать разработчики информационных технологий при построении собственной инфраструктуры. Например, чтобы создать платформу для инфраструктурных сервисов по модели IaaS или собственный ЦОД.

В Едином реестре российского ПО продукт «Альт сервер виртуализации» отнесен к классу «Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных», регистрационный номер – 6487. Использование этой ОС, включенной в реестр, позволит госструктурам быстрее и проще решать задачи импортозамещения, осуществлять закупки в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г.

«Внесение операционной системы "Альт сервер виртуализации" в Единый реестр обеспечило нашим заказчикам возможность использовать всю линейку ОС "Альт" для построения цифровой инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства о миграции на отечественное ПО, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор "Базальт СПО". – События последних месяцев показали, что корпоративные облака, серверы и рабочие станции должны быть готовы к работе сотрудников как в очном, так и в дистанционном режиме. Миграция ИТ-инфраструктуры на операционные системы линейки "Альт" позволяет реализовать любые рабочие сценарии в безопасной, устойчивой к высоким нагрузкам и гибкой цифровой среде».

«Альт сервер виртуализации» послужит базой для развертывания платформ контейнеризации и микросервисной архитектуры приложений, которая становится все более популярной при разработке и миграции сложных информационных систем. Этот подход реализуется с помощью платформы Kubernetes, включенной в дистрибутив операционной системы.

«Альт сервер виртуализации» поддерживает практически любую ОС в качестве гостевой операционной системы, что позволяет интегрировать несколько зон корпоративной цифровой среды.

Новый продукт создан на основе «Девятой платформы» – стабильной ветки репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), который поддерживает «Базальт СПО». Помимо широкого набора средств виртуализации, дистрибутив ОС «Альт сервер виртуализации» включает ПО для организации хранилища, виртуализации сети и мониторинга виртуальных и облачных сред.

«Базальт СПО» предоставляет бесплатную техническую поддержку в ходе тестирования и ознакомления с продуктом; в стоимость лицензии входит базовая поддержка продукта на год. Доступно также несколько тарифов расширенной техподдержки.