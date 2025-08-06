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ОС «Альт Сервер 11» совместима с серверами «Гравитон»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, подтвердили совместимость ОС «Альт Сервер» на 11 платформе с серверами серий «И», «А», «ИО», «ИВ», «ИУ».

Серверы «Гравитон» С1хххИ, С2хххИ, С2хххА, С2хххИО, С2хххИВ и С2хххИУ прошли тестирование на корректность совместной работы с операционной системой, результаты испытаний зафиксированы двусторонними сертификатами совместимости.

«Альт Сервер» — операционная система, позволяющая развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий.

В операционной системе на 11 платформе реализована автоматизированная установка инструментов для различных способов использования, добавлена возможность использования контейнеризации, доступны групповые политики Samba AD и FreeIPA.

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Серверы, разработанные компанией «Гравитон», применяются для работы с криптографией, нейросетями, файловыми сервисами, базами данных и виртуализацией. Их можно использовать для высокопроизводительных вычислений, машинного обучения, анализа потоковых данных и построения гибридных облаков.

Совместимость этих решений создает безопасную и отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественном оборудовании и программном обеспечении.

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