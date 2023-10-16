Универсальный дуальный считыватель ESMART Reader DUAL серии USB

ESMART представляет новинку в направлении универсальных настольных считывателей – ESMART Reader DUAL серии USB с поддержкой СCID-протокола для чтения и записи бесконтактных и контактных смарт-карт. Устройство разработано в соответствии с современными требованиями рынка безопасности по функционалу и дизайну. Об этом CNews сообщили представители ESMART.

Считыватели линейки DUAL можно применять практически в любой сфере использования смарт-карт и RFID-технологий. Устройство поддерживает два интерфейса для бесконтактных и контактных карт, имеет дополнительный SAM-слот для обеспечения безопасности и поддерживает большинство технологий бесконтактных и контактных смарт-карт (ISO 7816 / ISO14443 / ISO15693 / ISO 18092). Дополнительно к считывателям предоставляются драйверы ESMART CCID Driver для операционных систем Windows, macOS, Linux, которые размещены в открытом доступе на официальном сайте.

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Новинка поддерживает обновление прошивки по USB. При этом устройство имеет два варианта подключения на выбор – разъем USB-A или USB-C.

Новинка ESMART Reader DUAL выпускается на собственном заводе в Зеленограде и имеет гарантию три года.