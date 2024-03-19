Esmart отказывается от физической мастер карты в пользу виртуальной карты объекта

Esmart представляет принципиально новую технологию для настройки считывателей Esmart Reader - виртуальную карту объекта.

С выходом новинки Esmart начинает процесс постепенного отказ от привычного носителя в виде брелка в пользу современного цифрового носителя.

Теперь вместо физической мастер карты клиенты Esmart смогут использовать виртуальную карту объекта, которая хранится в профиле пользователя мобильного приложения Esmart Конфигуратор. Об этом CNews сообщили представители Esmart.

Карта объекта реализует принципиально новый пользовательский опыт с точки зрения удобства использования, персонификации и безопасности.

Команда разработки Esmart предусмотрела множество возможных сценариев для применения продукта с учетом потребностей Администраторов СКУД.

Выпуск новой карты объекта занимает всего минуту и производится удаленно, и таким образом риск ее утери или порчи сводится к нулю.

При этом доступ к одной и той же карте объекта может быть выдан сразу для нескольких профилей в приложении Esmart Конфигуратор, что позволяет осуществлять настройку считывателей нескольким сотрудникам монтажной организации одновременно. Процесс конфигурирования устройств происходит моментально по Bluetooth - для этого теперь достаточно нужен только мобильного телефон. Технология сквозного шифрования обеспечивает безопасность использования виртуальных карт объекта на мобильных платформах даже при незащищенном интернет-соединении.

Карта объекта от Esmart интуитивно проста в применении. Для ее использования достаточно совершить три шага: скачать обновленное приложение Esmart Конфигуратор и включить Bluetooth; войти в профиль Esmart в приложении, для синхронизации доступных карт объекта; поднести телефон к считывателю Esmart Reader, поддерживающему новую технологию, и произвести конфигурирование.

На первом этапе внедрения создание профиля Esmart доступно как при заказе устройств, так и через техническую поддержку Esmart. В скором времени пользователи смогут самостоятельно создавать профиль Esmart в приложении Esmart Конфигуратор.

Новая технология поддерживается считывателями Esmart Reader выпущенными после 1 марта 2024 г. Это устройства линейки BLE с прошивкой 2.28.0.0+ и линейки PROJECT с прошивкой 3.2.0.0+.

Поддержка карты объекта уже реализована в приложении Esmart Конфигуратор для iOS.

Новая технология Esmart уже запущена в бета-тестирование и доступна для заказа заинтересованным клиентам.

В 2024 г. Esmart планирует полный отказ от физических мастер карт для своих устройств с заменой на виртуальные карты объекта.

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Esmart – российский производитель устройств для бесконтактной идентификации пользователей и защищенного хранения информации. Бренд появился в 2013 г. в Зеленограде. Здесь сосредоточен весь цикл создания продуктов Esmart – от идеи до производства. В портфеле Esmart два продуктовых направления – считыватели Esmart Reader и ключевые носители Esmart Token.