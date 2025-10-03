Разделы

Облака
|

Itglobal.com запустил аренду графических ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) расширил линейку GPU-серверов графическими ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Server Edition на архитектуре Blackwell. Новые GPU доступны для аренды как в составе виртуализированной инфраструктуры, так и на выделенных физических серверах.

RTX Pro 6000, выпущенная в 2025 г., использует архитектуру Blackwell (2024) и оснащена 96 ГБ видеопамяти GDDR7 с поддержкой коррекции ошибок. Графический ускоритель содержит 24064 CUDA-ядра, 752 тензорных ядра и 188 RT-ядер, что обеспечивает производительность до 117 TFLOPS в вычислениях с одинарной точностью. Пропускная способность памяти составляет 1,6 ТБ/с при интерфейсе PCIe Gen 5.

Ключевая особенность RTX Pro 6000 — поддержка технологии Multi-Instance GPU (MIG) с возможностью разделения на до 4 виртуальных инстансов. По сравнению с используемыми ранее решениями, новый ускоритель превосходит A100 по объему видеопамяти (96 ГБ против 80 ГБ), производительности FP32 (117 TFLOPS против 19,5 TFLOPS) и тактовой частоте (2617 МГц против 1410 МГц). В сравнении с L40S RTX Pro 6000 имеет в два раза больше видеопамяти (96 ГБ против 48 ГБ), почти в два раза выше пропускную способность памяти (1,6 ТБ/с против 864 ГБ/с) и дополнительно поддерживает MIG.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

«Внедрение RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition подчеркивает наше стремление предоставить клиентам доступ к передовым решениям Nvidia. Увеличенный объем видеопамяти позволяет загружать более объемные модели ИИ без распределения по нескольким GPU, а поддержка MIG обеспечивает гибкое использование ресурсов в облачной среде. Графический ускоритель является универсальным решением, способным эффективно справляться с широким спектром задач и нагрузок. В частности, он подходит для использования в средах VDI, где ранее требовалось приобретать специализированные GPU», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

RTX Pro 6000 дополняет существующую линейку графических ускорителей, не заменяя действующие решения. Клиенты могут выбрать оптимальную конфигурацию в зависимости от требований проекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

VMware разрешила использовать свой софт в боевых подводных лодках без угрозы его превращения в тыкву

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще