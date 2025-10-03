Itglobal.com запустил аренду графических ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) расширил линейку GPU-серверов графическими ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Server Edition на архитектуре Blackwell. Новые GPU доступны для аренды как в составе виртуализированной инфраструктуры, так и на выделенных физических серверах.

RTX Pro 6000, выпущенная в 2025 г., использует архитектуру Blackwell (2024) и оснащена 96 ГБ видеопамяти GDDR7 с поддержкой коррекции ошибок. Графический ускоритель содержит 24064 CUDA-ядра, 752 тензорных ядра и 188 RT-ядер, что обеспечивает производительность до 117 TFLOPS в вычислениях с одинарной точностью. Пропускная способность памяти составляет 1,6 ТБ/с при интерфейсе PCIe Gen 5.

Ключевая особенность RTX Pro 6000 — поддержка технологии Multi-Instance GPU (MIG) с возможностью разделения на до 4 виртуальных инстансов. По сравнению с используемыми ранее решениями, новый ускоритель превосходит A100 по объему видеопамяти (96 ГБ против 80 ГБ), производительности FP32 (117 TFLOPS против 19,5 TFLOPS) и тактовой частоте (2617 МГц против 1410 МГц). В сравнении с L40S RTX Pro 6000 имеет в два раза больше видеопамяти (96 ГБ против 48 ГБ), почти в два раза выше пропускную способность памяти (1,6 ТБ/с против 864 ГБ/с) и дополнительно поддерживает MIG.

«Внедрение RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition подчеркивает наше стремление предоставить клиентам доступ к передовым решениям Nvidia. Увеличенный объем видеопамяти позволяет загружать более объемные модели ИИ без распределения по нескольким GPU, а поддержка MIG обеспечивает гибкое использование ресурсов в облачной среде. Графический ускоритель является универсальным решением, способным эффективно справляться с широким спектром задач и нагрузок. В частности, он подходит для использования в средах VDI, где ранее требовалось приобретать специализированные GPU», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

RTX Pro 6000 дополняет существующую линейку графических ускорителей, не заменяя действующие решения. Клиенты могут выбрать оптимальную конфигурацию в зависимости от требований проекта.