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Индексная книга (каталог) CNews*
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КамАЗ ЦИКТ КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий КамАЗ Digital KAMAZ Digital КАМАЗ Диджитал КамАЗ ЦП КамАЗ Цифровая платформа

КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 T2 поможет КАМАЗу автоматизировать контроль автопарка 2
24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
04.09.2024 Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении 1
30.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
18.03.2024 KAMAZ Digital и NATCAR заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
12.03.2024 KAMAZ Digital и ГЛТ заключили соглашение о партнерстве 1
22.01.2024 KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ 2
15.01.2024 KAMAZ Digital внедрил MES-систему на Кузнечном заводе КАМАЗа 1
04.12.2023 «КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital   2
26.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2023 1
10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки 1
29.07.2019 «Почта Mail.ru» появится в бортовой системе КАМАЗа 2
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда 1
02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг 1
23.11.2016 Softline заключила договор на экспертное обслуживание ИТ-инфраструктуры «КАМАЗа» 2
14.07.2014 Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ 2
18.02.2013 ERP на «Камазе»: «1С» не сдается под натиском SAP 1
16.01.2013 «М2М телематика» сдала в промышленную эксплуатацию систему мониторинга техники «Лизинговой компании «КАМАЗ» 1
15.11.2012 КАМАЗ передал свою ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг в «ИТ-парк» 1
30.07.2012 Завершен крупнейший проект по внедрению «1С: Предприятия» 1
23.03.2012 КАМАЗ въехал в ЦОД 1
02.12.2011 Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP 2

Публикаций - 24, упоминаний - 31

КамАЗ ЦИКТ и организации, системы, технологии, персоны:

9596 6
SAP SE 5604 5
Yandex - Яндекс 9225 4
Softline - Софтлайн 3746 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 3
Microsoft Corporation 25778 3
Микротест 284 3
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 2
Интелком 22 2
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 2
МегаФон 10750 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 31 2
SAP EMEA 12 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Arcsinus - Арксинус 9 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 287 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Ростелеком 10951 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3342 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 1
VK - Mail.ru Group 3603 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Telegram Group 2944 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4968 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Thoma Bravo - Anaplan 78 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Robokassa - Робокасса 54 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 18
NATCAR - Национальный перевозчик 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 2
Почта России ПАО 2371 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1524 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 2
Северсталь ПАО - Severstal 630 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
КамАЗ АвтоЗапчасть 2 1
КамАЗ Энерго 1 1
Trussardi - Т.р.с. дистрибьюшн 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 482 1
Альфа-Банк 1979 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2431 1
Татнефть 243 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1912 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Инвитро - Invitro 84 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13926 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9927 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 3
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7832 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12853 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2044 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10680 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2077 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5287 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2311 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5214 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12912 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26807 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 998 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5790 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1408 2
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1216 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6310 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3586 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 331 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2114 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1278 2
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 167 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2555 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 440 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
Notion Labs - Notion 56 1
Optimacros - OptiCycle 3 1
КамАЗ ЦИКТ - Fleetly - Флитли 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1212 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
Google - Gmail 1021 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1403 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Oracle Hyperion 261 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Google Sheets - Google Таблицы 72 1
Google Forms - Google Формы 81 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2420 1
Atlassian - Confluence 183 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
МИК - Московский акселератор 36 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 16 1
1С:Консолидация 54 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Когогин Сергей 20 5
Шавалиев Эльдар 4 4
Носов Михаил 18 4
Минниханов Рустам 122 3
Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 2
Никифоров Николай 1138 2
Богачев Игорь 183 2
Динисламов Искандер 4 2
Клочков Юрий 3 2
Чухонцев Евгений 1 1
Желтухин Вадим 72 1
Постников Виталий 1 1
Малясёв Игорь 1 1
Горбунов Павел 1 1
Беседин Павел 1 1
Саттаров Илья 2 1
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Гришко Олег 25 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Гулливер Диджитал 3 1
Биткин Владимир 1 1
Цыганов Вячеслав 79 1
Нуралиев Борис 298 1
Чаркин Евгений 317 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Ананьев Денис 7 1
Чемезов Сергей 147 1
Дунаев Сергей 63 1
Мыздриков Иван 30 1
Солодухин Константин 119 1
Шилов Сергей 99 1
Петров Дмитрий 79 1
Белевцев Андрей 115 1
Парабучев Алексей 17 1
Лысенко Алексей 7 1
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Постолатий Виталий 22 1
Попов Виталий 26 1
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Лашков Иван 3 1
Юнин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 17
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 3
Германия - Федеративная Республика 13222 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7053 1
Япония 13808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8578 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4489 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1797 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Португалия - Лиссабон 41 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8986 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 4
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1196 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6596 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10353 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5781 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3035 1
Экономический эффект 1346 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1129 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
Английский язык 7033 1
Ведомости 1468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
Tagline - Тэглайн 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Старт Хаб 21 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Web Summit 13 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199373.
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