Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
КамАЗ ЦИКТ КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий КамАЗ Digital KAMAZ Digital КАМАЗ Диджитал КамАЗ ЦП КамАЗ Цифровая платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 31
КамАЗ ЦИКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Когогин Сергей 20 5
|Шавалиев Эльдар 4 4
|Носов Михаил 18 4
|Минниханов Рустам 122 3
|Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Богачев Игорь 183 2
|Динисламов Искандер 4 2
|Клочков Юрий 3 2
|Чухонцев Евгений 1 1
|Желтухин Вадим 72 1
|Постников Виталий 1 1
|Малясёв Игорь 1 1
|Горбунов Павел 1 1
|Беседин Павел 1 1
|Саттаров Илья 2 1
|Кинякина Екатерина 3 1
|Гришко Олег 25 1
|Гулливер и Ко Торговый дом - Гулливер Диджитал 3 1
|Биткин Владимир 1 1
|Цыганов Вячеслав 79 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Ананьев Дмитрий 83 1
|Ананьев Денис 7 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Солодухин Константин 119 1
|Шилов Сергей 99 1
|Петров Дмитрий 79 1
|Белевцев Андрей 115 1
|Парабучев Алексей 17 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Лавров Андрей 12 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Попов Виталий 26 1
|Назаренко Сергей 3 1
|Лашков Иван 3 1
|Юнин Иван 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.