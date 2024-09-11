«Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис»

Компания «Северсталь-инфоком» стала партнером особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». Партнерство поможет развитию и продвижению ИТ-продуктов компании, а также привлечению высококвалифицированных специалистов. Официально статус партнера присвоен по итогам заседания Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», которое проходит под председательством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

При поддержке особой экономической зоны «Северсталь-инфоком» сможет укрепить свои позиции на рынке Татарстана, предлагая цифровые решения для управления производством ведущим индустриальным компаниям региона. Среди продуктов – ПО «Надежность» для управления процессами технологического обслуживания и ремонтов, система управления производственными процессами «Металлургия» и система интегрированного планирования «Производственное планирование». Кроме того, открываются возможности для сотрудничества с другими партнерами и резидентами ОЭЗ в создании новых проектов, а также с университетом Иннополис – для повышения внутренней экспертизы в сфере цифровизации и роботизации промышленности.

Выпускники ИТ-специальностей получат возможность трудоустройства в «Северсталь-инфоком» для работы над отечественными отраслевыми решениями. Компания откроет в ОЭЗ свое подразделение, в котором смогут работать как новые сотрудники, так и действующие из других городов присутствия. В Иннополисе есть все для комфортной жизни: современные квартиры и таунхаусы, умные городские сервисы, детские сады, школа, ИТ-лицей, медицинский центр и частные клиники, парки и скверы, культурный центр и спортивный комплекс.

«Поддержка со стороны Правительства Республики Татарстан и ОЭЗ «Иннополис» в продвижении наших ИТ-продуктов для производств региона позволит значительно повысить общую эффективность индустрий Татарстана. Это важный промышленный регион, в котором сосредоточены крупные нефтяные, нефтехимические, машиностроительные компании. Кроме того, республика славится высоким уровнем цифровизации разных сфер жизни и серьезной степенью подготовки ИТ-специалистов. Мы надеемся, что партнерство с особой экономической зоной обеспечит нам обмен лучшими практиками с ведущими компаниями и поспособствует притоку новых свежих идей от молодых специалистов, которые выберут нашу компанию для старта и развития своей карьеры», – сказал генеральный директор «Северсталь-инфокома» Сергей Дунаев.