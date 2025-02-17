Потокина Екатерина
|17.02.2025
|Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий 1
Потокина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex B2B Tech 9 1
|Yandex - Яндекс 7431 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 165 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 477 1
|Королев Роман 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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