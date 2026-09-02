Yandex B2B Tech представила новый формат частных облаков для компаний

Yandex B2B Tech запустила Yandex BareMetal Extend – решение, с помощью которого компании могут получить готовую инфраструктуру на выделенных серверах без закупки и поддержки дорогостоящего оборудования. В отличие от классических частных облаков, в новом решении инфраструктура заказчика физически отделена от публичного облака. Yandex BareMetal Extend позволит бизнесу сохранять повышенный контроль над инфраструктурой, но при этом не потерять гибкость и скорость разработки. Уже сейчас можно оставить заявку на сайте и получить консультацию. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Yandex BareMetal Extend – это не классическое решение по аренде «железа». В нем есть три заранее преднастроенных модуля: виртуализация, Kubernetes и платформа для разработки приложений Stackland. В зависимости от задач компания может выбрать один из них и развернуть на выделенных серверах контейнерные приложения или критичные бизнес-системы. ИТ-командам компаний не придется самостоятельно поддерживать виртуальные мощности. По данным Atlassian DX Report, 50% разработчиков теряют более 10 часов в неделю на непрофильную работу.

Партнером по разработке решения с виртуализацией стал облачный провайдер с экспертизой интегратора K2 Cloud. Совместно со специалистами Yandex Cloud компания будет оказывать техническую поддержку клиентам в формате единого окна.

«Крупным компаниям важно одновременно соблюдать требования информационной безопасности и сокращать время на запуск ИТ-систем. В Yandex BareMetal Extend клиент получает выделенную инфраструктуру с уже настроенной средой, поэтому команде не нужно самостоятельно собирать и поддерживать ее из отдельных компонентов. Мы отдаем клиенту не набор компонентов для самостоятельной сборки, а среду, готовую к работе с первого дня аренды», – сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud.

«У K2 Cloud большой опыт создания изолированной программной среды для крупного бизнеса — с соответствием требований ИБ, аттестациями и строгими SLA. Мы объединили нашу экспертизу с технологиями Yandex Cloud и получили уникальное решение. Заказчики получат готовую изолированную инфраструктуру с управлением виртуальными ресурсами из единого интерфейса под критичные системы», –- сказал Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

Yandex BareMetal соответствует первому уровню защищенности персональных данных и обеспечивает защиту на уровнях ЦОД, сети и сервиса. Клиенты также могут резервировать ресурсы и объединять инфраструктуру на выделенных серверах с помощью приватного соединения.