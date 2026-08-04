СОГАЗ и Yandex B2B Tech объявили о старте совместной программы по страхованию киберрисков

СОГАЗ принял участие в запуске совместной партнерской программы с облачной платформой Yandex Cloud (входит в состав Yandex B2B Tech). Компании смогут защититься от финансовых последствий кибератак и инцидентов, а страховые партнеры — использовать реальную оценку уровня безопасности бизнеса на основе данных облачной платформы для расчета условий полиса. Об этом CNews сообщили представители компании СОГАЗ.

Совместный проект является ответом на всплеск спроса со стороны российских предприятий. Рынок киберстрахования в России находится в стадии становления и демонстрирует активный рост. Так, по итогам шести месяцев 2026 г. совокупный объем запрашиваемой бизнесом страховой защиты от киберрисков по договорам с СОГАЗом увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и превысил 12 млрд руб.

В страховой программе Yandex Cloud выступает технологическим партнером. C помощью сервиса Yandex Security Deck провайдер оценивает, насколько инфраструктура клиента соответствует ключевым стандартам безопасности. Например, не открыт ли доступ к данным всему интернету, нет ли у сотрудников избыточных прав, насколько высок риск утечки секретов и другие потенциальные угрозы. В отличие от бумажных страховых анкет, оценка сервиса обновляется в реальном времени и позволяет получить объективную картину состояния защиты облачной инфраструктуры компании для расчета условий полиса.

«Для бизнеса важно в случае инцидента иметь возможность оперативно локализовать угрозу и возместить убытки. А для страховой компании – получить четкое представление об оценке защищенности клиента, чтобы предложить индивидуальные условия. Наша совместная программа с партнерами делает процесс оформления киберполиса для компаний быстрым, простым и понятным», – сказал Александр Терехов, управляющий директор АО «СОГАЗ» по развитию нового бизнеса в телекоммуникационной и ИТ-отраслях.

«Цифровые угрозы становятся все разнообразнее, и в этих условиях киберстрахование становится необходимым элементом защиты бизнеса. С запуском программы наши клиенты получают решение полного цикла для управления киберрисками: диагностику, защиту и страховое покрытие», — сказал Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности Yandex Cloud.